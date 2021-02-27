В четвертом квартале снижение объемов строительства в Эстонии продолжилось

Уверенность строительных компаний сейчас достигла докризисного уровня, но, по их мнению, основным фактором, сдерживающим строительство, по-прежнему остается недостаточный объём заказов. В то время как на сегодняшний день спрос на рынке жилой недвижимости восстановился, спрос на коммерческую недвижимость остаётся умеренным.

Как и в Эстонии, объем строительства в Литве в прошлом году снизился на 2%. На снижение повлияло падение объемов строительства зданий, при этом объемы строительства сооружений в прошлом году увеличились. В Латвии ситуация была иной — объем строительства там в прошлом году увеличился на 3%. Хотя объем строительства сооружений в Латвии снизился, общий рост объема строительства поддерживался благодаря строительству зданий. В Финляндии же объем строительства в прошлом году остался на том же уровне, что и годом ранее — объем строительства зданий несколько снизился, а строительство сооружений значительно выросло.

Объём строительных работ, выполненных эстонскими предприятиями за рубежом, в прошлом году снизился на треть по сравнению с предыдущим годом, что в свою очередь снизило долю строительных работ, выполняемых за рубежом. Если в 2019 году эта доля составляла 8%, то в прошлом году строительные работы, выполненные за рубежом, составили 6%. В то же время большой спад наблюдается с относительно небольших объёмов.

Снижение объемов строительства и уменьшение объема заказов привели к сокращению количества занятых в строительном секторе. Согласно статистике Налогово-таможенного департамента, по состоянию на конец прошлого года количество занятых в строительстве сократилось примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем выполненных в Эстонии строительных работ снижается третий квартал подряд, и в четвертом квартале был на 4% ниже по сравнению с предыдущим годом. На снижение повлияло резкое падение объёмов строительства сооружений, которое в четвёртом квартале достигло 13 процентов. Строительство зданий, которое резко снизилось в предыдущие два квартала, в четвертом квартале выросло на 1%.

Перспективы строительного сектора в этом году будут зависеть от того, как восстановится экономика в целом и, как следствие — от инвестиций частного сектора. С другой стороны — от того, насколько быстро будут осуществляться инвестиции в государственную инфраструктуру. На наш взгляд, спрос на коммерческую недвижимость в ближайшее время останется низким. Поскольку строительные проекты занимают больше времени, влияние на строительство зданий будет отложенным, и поэтому в этом году будет построено меньше коммерческих зданий. Строительствоа государственной инфраструктуры, вероятно, начнется позже, и в основном приведет к увеличению заказов на строительство сооружений, что не поддержит компании, которые в основном занимаются строительством зданий.

Высокий спрос на рынке жилья поддерживает строительство жилых домов

Как и ожидалось, рынок недвижимости хорошо выдержал вторую волну вируса и с сентября количество сделок превысило уровень годичной давности. В четвертом квартале количество сделок на рынке квартир было на 10% больше, чем годом ранее, а цены на квартиры выросли на 4%. Этому способствовали более мягкие ограничения, по сравнению с весной, и общая адаптация к условиям пандемии, что позволило рынку недвижимости развиваться в нормальном темпе. Отложенные с весны решения о покупке также частично поддержали активность. С другой стороны, пандемия серьёзно затронула некоторые отрасли, но общий уровень безработицы вырос не очень сильно. Кроме того, в последние годы быстро росли вклады жителей Эстонии.

В прошлом году в Эстонии было построено 7579 новых жилых помещений, что на 8% больше, чем годом ранее, и превышает рекорд, державшийся с 2007 года, когда было построено 7 073 жилых помещений. В прошлом году разрешение на строительство было выдано на 8 833 жилых помещений, что на 10% больше, чем годом ранее. Количество новых квартир на продажу в Таллинне и его окрестностях, которое отражает количество предложений в новых проектах, в четвёртом квартале несколько увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

На наш взгляд, спрос населения на жильё в этом году останется высоким, что, в свою очередь, поддержит строительство жилых домов. Более сильное восстановление экономической активности должно произойти во второй половине года, что повысит спрос на рабочую силу и постепенно снизит безработицу. Спрос также поддерживается сильным ростом сбережений домохозяйств, который ускорился до 15 процентов в конце года и в январе. Пенсионная реформа может несколько повысить спрос на квартиры в конце года, но вряд ли её влияние будет значительным. На наш взгляд, умеренный рост цен на рынке квартир в этом году должен продолжиться.