Специалист по недвижимости: в Нарве много пустующих квартир, с этим нужно что-то делать

“Мы привыкли ровнять Нарву по золотому веку 80-х, когда кто-то еще мечтал о коммунизме и прочее. Конечно, Нарва — это город, построенный для 80 000 человек, а сейчас уже существенно меньше 60 000. И очень большой процент пустующих квартир”, — рассказал специалист по недвижимости Кирилл Смирнов.

“Многие только числятся в Нарве, а живут и работают за ее пределами. Эти пустоты, как в сыре, возникают, и понятно, что с ними нужно что-то делать. Есть районы, где начинает пустовать много квартир. И люди начинают компоноваться: ближе к центру, ближе к школам. И целые районы начинают пустеть. В Нарве есть огромный район Кренгольм, почти треть города, и он не очень популярный, хотя там потрясающий жилой фонд. И с этим тоже нужно что-то делать, принимать какую-то программу переселения. Это большой вопрос для правительства”, — считает Кирилл Смирнов.