Почему вам не нравится ваша квартира: 10 возможных причин

Решение: продумывать системы хранения в интерьере необходимо так же тщательно, как и дизайн мебели. И нужно это делать еще до того, как составлен финальный дизайн-проект и строители приступят к его реализации.

Данная ошибка чаще всего встречается на кухне, ведь здесь хранится множество различных предметов от посуды до бытовой техники. Если места в шкафчиках недостаточно, вы неизбежно начнете использовать в качестве полок рабочую поверхность и обеденный стол.

Решение: при выборе аксессуаров для интерьера важно руководствоваться умеренностью. Предметы декора должны гармонично сочетаться друг с другом и с общей стилистикой интерьера.

В стремлении внести в интерьер индивидуальность можно случайно перегнуть палку. Сначала вы заполнили пустующую стену в гостиной картинами, потом расставили на полках вазы, подсвечники, шкатулки и другие безделушки. В результате комната напоминает кладовую, где вместо уюта возникает ощущение захламленности.

Решение: необходимо выдержать баланс между простором и захламленностью, какой бы маленькой ни была площадь помещения.

Решение: чтобы сделать интерьер комфортным, нужно рационально использовать свободную площадь и не бояться задействовать центр комнаты.

Считается, что, если расставить всю мебель вдоль стен, это позволит сэкономить пространство помещения. Но свободная центральная часть комнаты на фоне загроможденных стен смотрится неуютно.

Подготовили для вас советы, которые помогут избежать досадных ляпов при оформлении квартиры.

Неудобные планировка и расстановка мебели, пластиковые уголки и люки в ванной — эти и многие другие ошибки делают интерьер неуютным.

6. Мойка в углу



Одна из частых ошибок на небольших кухнях — установка мойки в угол. Причина ясна — так получится сэкономить немного места на столешнице. Однако при таком расположении мойки мыть посуду категорически неудобно.

Решение: лучше сдвинуть мойку и расположить ее на удобном расстоянии от края на линейной части столешницы. Пусть вы потеряете несколько сантиметров рабочей поверхности, зато вам будет удобно заниматься бытовыми делами у раковины.

7. Холодильник рядом с плитой



Эта ошибка чаще всего встречается в угловой планировке кухни, поскольку такой формат предполагает очень компактную расстановку мебели и техники. Если холодильник расположен слишком близко к плите, это не только неудобно, но еще и вредно. Тепло от плиты влияет на работу холодильника — он начинает морозить сильнее. В итоге это отразится на счетах за электричество.

Решение: при проектировании кухни обязательно предусмотрите между плитой и холодильником хотя бы небольшое пространство в виде рабочей поверхности или шкафа.

8. Черная плитка в ванной



За темной плиткой необходим более тщательный уход, чем за светлой. На ней заметны пыль, следы от капель воды, мыльные разводы. Кстати, от разводов после мытья поверхности тоже избавиться довольно трудно.

Решение: для “мокрой” зоны в ванной лучше использовать светлую нейтральную отделку, а темной плиткой выложить стены, на которые не попадают брызги воды.

9. Уголки в ванной



Обычно необходимость в уголках появляется, когда плитку положили до установки ванной, и в результате образовалась щель. Пластиковый уголок поначалу смотрится неплохо, но через пару лет он желтеет.

Решение: в идеале плитку в санузле нужно укладывать без уголков. Для этого сначала установите и зафиксируйте ванну на раме, а затем уложите плитку. Первый ряд нужно положить прямо на поверхность ванны, а для щели использовать эпоксидную затирку, которая не пропускает воду.

10. Не предусмотрели люк в санузле



Вы продумали комфортный интерьер ванной комнаты, подобрали красивую плитку и качественную сантехнику, но забыли про люк для инженерных коммуникаций. Знакомая ситуация? В итоге придет мастер и сделает пластиковый белый люк на виду, который испортит весь интерьер.

Решение: установку люка необходимо продумать еще на этапе планирования. Скройте его за плиткой, тогда в закрытом состоянии получится идеальная поверхность.

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