Эксперты рассказали, опасно ли жить на верхних этажах

Тезис о том, что проживание в домах повышенной высотности может нести потенциальные риски для здоровья периодически выходит в поле обсуждения не только специалистов рынка недвижимости, но и врачей, рассказал медицинский директор компании “Инвитро-Москва” Дмитрий Кондратьев.

“Однако подтвердить его с точки зрения доказательной медицины не представляется возможным, так как перепад высот в районе 200-300 метров над уровнем земли, а именно такова обсуждаемая высотность, не является значительным для какой-либо из систем организма человека”, — указал он.

Никакой взаимосвязи между здоровьем сердечно-сосудистой системы и высотой проживания не видит и кандидат медицинских наук, советник гендиректора Фонда Международного медицинского кластера “Сколково” Ярослав Ахишмин.

“При этом можно предположить механизм, благодаря которому у жителей более нижних этажей сердечное здоровье лучше, благодаря чему повышается продолжительность жизни. Это связано с тем, что они просто реже пользуются лифтом, ведь лестница — прекрасное физическое ежедневное упражнение, а нагрузки необходимы для поддержания здоровья”, — отметил он.

Однако определенные нюансы все-таки могут возникать, если здание возводится уже в высокогорной местности, где атмосферное давление ниже, предупредил Кондратьев. “Но, насколько нам известно, такие проекты крайне редки ввиду особенностей грунта в высокогорных районах, то есть в горах небоскребы обычно не строят”, — заключил он.

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