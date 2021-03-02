Пандемия не помешала молодежи брать жилищные кредиты. И это несмотря на рост цен!

“Средняя сумма жилищного кредита SEB в декабре достигла уже 96 000 евро и показала за год рост почти на 9000 евро. Некоторое падение цен на сделки мы, конечно, видели в апреле и мае, когда интерес клиентов к крупным покупкам начал немного колебаться, но уже с лета рынок вновь стал активным и эта тенденция сохранялась, прежде всего, за счет молодых клиентов в возрасте до 35 лет”, — описал основную тенденцию прошлого года член правления банка SEB Айнар Леппянен.

“Быстрый рост средних сумм кредитов указывает, прежде всего, на то обстоятельство, что клиенты больше готовы покупать объекты новостроек, где цена за квадратный метр выше. Для банка скорее вызывает удивление, что в сравнительно турбулентный год люди были более склонными приобретать дорогие объекты. Но поскольку речь идет о молодых клиентах, для которых приобретение дома является покупкой, направленной на будущее, с долгосрочной перспективой, то вполне понятна столь оптимистичная картина. Также росли вместе средняя зарплата и цена за квадратный метр”, — добавил Леппянен.

По данным банка SEB, 54% клиентов жилищного кредита составляли молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет, доход которых превышает средний по Эстонии и которые проживают в основном в крупных городах страны. 88% всех договоров было заключено с целью покупки недвижимости. Больше всего сделок было заключено в марте, однако под влиянием первой волны коронавируса более активный период ходатайств о кредитах сместился уже на осень.

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