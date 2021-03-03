Влияние коронавируса на недвижимость в курортных городах: сделок меньше, но объекты дороже
Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Катрин Арон сказала, что из-за коронавируса снизились спрос на недвижимость и ее предложение: “В начале этого года в Эстонии продается значительно меньше объектов недвижимости, чем в начале прошлого года. Причем спрос на недвижимость особенно резко упал в тех регионах, которые сильно зависят от туризма и где недвижимость часто покупают иностранцы — например, в курортных городах Пярну, Хаапсалу и Курессааре”.
В продаже меньше объектов
В настоящее время в Пярну выставлено на продажу на 12% меньше объектов недвижимости, чем в феврале прошлого года, а количество сделок сократилось еще заметнее. Такая же тенденция наблюдается и в других курортных городах. В Хаапсалу объектов на продажу представлено на 14% меньше, а в Курессааре на 21% меньше, чем в начале прошлого года.
Меньше сделок и более дорогие объекты
Статистика Земельного департамента демонстрирует, что в Пярну в январе этого года сделок с жилой недвижимостью было заключено на 30% меньше, чем в прошлом году. В январе 2021 года было заключено 130 сделок на общую сумму 11 757 216 евро, а в январе 2020 года была заключена 201 сделка на общую сумму 13 151 371 евро.
Цена средней сделки значительно выросла. Средний объект жилой недвижимости, проданный в Пярну в январе прошлого года, стоил 65 400 евро, а в январе этого года — уже 90 440 евро. По словам Арон, 30% рост цен вызван попавшими на рынок квартирами в новостройках, а также повышенным интересом к частным домам, которые остаются в ценовом диапазоне до 150 000 евро.
Покупатели — жители Эстонии
“Если раньше иностранцы также покупали много недвижимости в курортных городах, особенно в Пярну, то в сегодняшней ситуации ключевыми являются местные инвестиции. Покупатели ищут хорошую недвижимость для сдачи в аренду или для самих себя, для летнего отдыха — что-то с интересной планировкой в пляжном районе или рядом с ним. В январе всего 3 сделки в Пярну совершили иностранцы”, — отметила Арон. Совершенно пропали иностранные покупатели и в Курессааре и Хаапсалу — в январе все покупатели здесь были гражданами Эстонии.
Более низкая арендная доходность
Из-за нехватки туристов в курортных городах резко упала доходность от аренды. В начале 2020 года цена продажи средней двухкомнатной квартиры в Пярну составляла 75 453 евро, а цена аренды — 379 евро, что обеспечивало доходность от аренды в размере 6%. В этот же период 2021 года цена такой пярнуской квартиры составляла 81 999 евро, а арендная плата упала до 312,5 евро, что дает 4,6% доходность от аренды.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.
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