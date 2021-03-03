ВАЖНО ЗНАТЬ | Маркировка энергоэффективности бытовой техники теперь стала проще. Что изменилось?

“Основной принцип энергоэффективности — это экономия энергии и сокращение расходов. Это один из наиболее важных способов помочь сократить использование ископаемого топлива и достичь углеродной нейтральности в будущем”, — рассказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Маркировка энергоэффективности дает потребителям ясный и простой обзор энергоэффективности товаров в магазинах. Это помогает потребителям сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, а также уменьшает выброс парниковых газов.

Переход на новую системы маркировки будет постепенным и будет разделен по группам товаров. В течение 2021 года будет изменена маркировка пяти товарных групп. Для посудомоечных, стиральных машин, холодильников и телевизоров маркировка энергоэффективности изменилась с 1 марта 2021 года. Для источников света (лампы, светильники) — с 1 сентября 2021 года. На практике это означает, что маркировка энергоэффективности для этих товарных групп изменится с марта (для ламп — с сентября), и старые этикетки будут заменены после необходимого переходного периода для магазинов. Снятые с производства модели товаров сохранят старую маркировку энергоэффективности на моделях, продаваемых в магазине. Другие товары должны иметь новую маркировку энергоэффективности.

В Европе маркировка энергоэффективности была впервые введена для многих бытовых приборов в 1994 году и обновлена ​​в 2004 году. Маркировка энергоэффективности использует шкалу от A (наиболее эффективный) до G (наименее эффективный). Эта шкала помогает потребителям выбирать более энергоэффективные товары.