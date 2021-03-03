Самое время приняться за выращивание рассады: советы садоводам

В отдельные горшки молодые растения пересаживают, когда их высота достигнет примерно 10 сантиметров. Полезным инструментом в этом деле станет заостренный посадочный совок, но подойдет и деревянная палочка, хоть бы и от мороженого. При пересаживании растениям необходимо обеспечить достаточно места, чтобы потом их не пришлось прореживать.

С нашим переменчивым климатом не стоит спешить с пересаживанием растений на улицу, ведь первое тепло может оказаться обманчивым. Перед высаживанием в грунт растения стоит пару дней подержать в горшках на улице, чтобы они привыкли к новым погодным условиям. В парник, согреваемый солнцем, большинство растений можно высаживать во второй половине апреля, но в открытый грунт саженцы лучше не пересаживать до тех пор, пока не прекратятся ночные заморозки.