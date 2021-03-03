Самое время приняться за выращивание рассады: советы садоводам
В марте пора проращивать семена
Некоторые садоводы приступают к проращиванию семян уже в феврале, но оптимальным месяцем для этого является март. Начните с сортировки семян – отбракуйте те, что точно не прорастут, и докупите то, чего вам недостает. Чтобы ускорить прорастание, семена можно некоторое время подержать во влажной марле или другой ткани (главное, чтобы материал был натуральным и дышащим).
Март или апрель?
В марте посейте овощные культуры, пряные травы и цветы, которым требуется много времени для прорастания. Долго прорастают такие теплолюбивые культуры, как сладкий перец, огурцы, кабачки, лук-порей, базилик, эстрагон, тимьян и розмарин. В марте можно также сажать летние цветы наподобие георгинов, бегоний и штокроз. Быстро прорастающие цветы, такие как львиный зев, кермек, крестовник или бархатцы рекомендуется сеять только в апреле.
Емкости для посадки растений должны быть чистыми
Для проращивания семян можно использовать практически любые коробочки, стаканчики и ящики. Самое главное, чтобы они были чистыми, поскольку не продезинфицированные емкости способствуют развитию плесени и грибков.
Используйте качественную землю
Почва для проращивания должна быть чистой, качественной, теплой и рыхлой. Большинство растений более охотно прорастают при добавлении в почву торфа (в магазинах можно купить специальный торф для рассады и торфяные таблетки). Информация о том, какая почва и какие условия требуются растению, указывается на упаковке семян. Даже разные сорта одного и того же растения могут требовать несколько разных условий.
Поддерживайте стабильную температуру и влажность
Залог успешного проращивания – достаточное количество света, тепло и регулярный полив. Не стоит в марте засевать грядку на холодной веранде или балконе, а вот теплое помещение на солнечной стороне подойдет для этого идеально. При необходимости можно дополнительно использовать согревающую лампу, а для ускорения процесса емкости, в которых вы проращиваете семена, можно накрыть пленкой (это поможет поддерживать стабильную температуру и уровень влажности). Как только покажутся ростки, пленку следует снять.
При пересаживании обеспечьте саженцам достаточно места
В отдельные горшки молодые растения пересаживают, когда их высота достигнет примерно 10 сантиметров. Полезным инструментом в этом деле станет заостренный посадочный совок, но подойдет и деревянная палочка, хоть бы и от мороженого. При пересаживании растениям необходимо обеспечить достаточно места, чтобы потом их не пришлось прореживать.
Не спешите переселять растения на улицу
С нашим переменчивым климатом не стоит спешить с пересаживанием растений на улицу, ведь первое тепло может оказаться обманчивым. Перед высаживанием в грунт растения стоит пару дней подержать в горшках на улице, чтобы они привыкли к новым погодным условиям. В парник, согреваемый солнцем, большинство растений можно высаживать во второй половине апреля, но в открытый грунт саженцы лучше не пересаживать до тех пор, пока не прекратятся ночные заморозки.
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