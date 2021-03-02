Собрались за товарами для дома? В связи с пандемией K-rauta приостанавливает однодневные ценовые кампании

“Мы все понимаем серьезность вызванной коронавирусом ситуации, но ценовые кампании являются неотъемлемой частью розничной торговли. Клиенты также привыкли к ним и стараются ходить в магазины именно в дни хороших предложений. Наши постоянные клиенты знают, что каждую неделю по средам, субботам и воскресеньям в K-rauta на все товары действует 30-процентная скидка: в эти дни у нас бывает в два-три раза больше посетителей, чем обычно, — сказал руководитель Kesko Senukai Estonia Донатас Залобайтис. — В свете сложившейся ситуации мы стараемся найти способы сделать шопинг безопаснее и поэтому решили приостановить эту кампанию”.

“Чтобы предотвратить скопление людей в магазинах в конкретные дни, до завершения пандемии мы используем альтернативный подход и предлагаем постоянные скидки на многие группы товаров. Таким образом, покупателям не нужно ждать определенного дня недели — они могут отправляться в магазины в удобное для них время. В результате мы избегаем скопления людей в конкретные дни и делаем среду для шоппинга еще безопаснее”, — отметил Залобайтис.

Руководитель Kesko Senukai Estonia добавил, что K-rauta приостанавливает проходящую в конкретные дни недели кампанию немедленно и приносит клиентам извинения за то, что в ближайшие дни по телевидению еще можно будет увидеть рекламу этой кампании — отменить показ всех роликов сразу не удалось. Кампания, однако, продолжаться не будет.

“Вполне вероятно, что наше решение приостановить кампанию с 30-процентной скидкой приведет к значительному сокращению количества клиентов, но мы делаем это для того, чтобы внести свой вклад в преодоление пандемии”, — добавил Залобайтис.