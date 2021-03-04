Не ошибитесь! Четыре самых важных фактора при выборе нового жилья

Перед тем как отправиться осматривать постройку, полезно ознакомиться с проектом дома. Это даёт предварительное представление о преимуществах объекта по сравнению с другими аналогичными проектами, а также о возможных проблемах. На месте необходимо проверить стены и несущие конструкции, убедиться в правильности ухода за кровлей. Трещины, влага и плесень — всё это свидетельствует о проблемах.

Также проверьте состояние прилегающей территории и двора, общий уровень шума и загрязнения. Если возможно, постарайтесь также поговорить со своими соседями или членами товарищества. Таким образом вы сможете получить больше информации о продаваемом объекте и узнать, что людям нравится в этом месте и какие могут возникать проблемы.

Одним из важнейших факторов при выборе недвижимости является местоположение. Когда речь идёт о будущем доме, особенно важно посмотреть на инфраструктуру вокруг потенциального нового жилья — есть ли поблизости остановки общественного транспорта, насколько далеко находится детский сад, школа и магазины. Автовладельцам определённо важно ознакомиться с вариантами парковки.

Также желательно ознакомиться с недавним или запланированным ремонтом, поскольку при отсутствии регулярного обслуживания может возникнуть потребность в крупных затратах в долгосрочной перспективе. Лестничная клетка и подвал также являются хорошими индикаторами состояния многоквартирного дома, следите за их состоянием.

Состояние и оснащение помещений

При знакомстве с возможным новым жильём необходимо критически оценить также интерьер. Желательно заранее решить, хотите ли вы сразу переехать в новое жильё или сделать ремонт, требующий дополнительных затрат. Также важно оценить, соответствует ли недвижимость вашим потребностям. Например, достаточно ли места в квартире для детей, которым в какой-то момент могут понадобиться отдельные комнаты, или есть ли дополнительное пространство для комфортной удалённой работы.