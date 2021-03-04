Не ошибитесь! Четыре самых важных фактора при выборе нового жилья
Расположение и среда
Одним из важнейших факторов при выборе недвижимости является местоположение. Когда речь идёт о будущем доме, особенно важно посмотреть на инфраструктуру вокруг потенциального нового жилья — есть ли поблизости остановки общественного транспорта, насколько далеко находится детский сад, школа и магазины. Автовладельцам определённо важно ознакомиться с вариантами парковки.
Также проверьте состояние прилегающей территории и двора, общий уровень шума и загрязнения. Если возможно, постарайтесь также поговорить со своими соседями или членами товарищества. Таким образом вы сможете получить больше информации о продаваемом объекте и узнать, что людям нравится в этом месте и какие могут возникать проблемы.
Состояние здания
Перед тем как отправиться осматривать постройку, полезно ознакомиться с проектом дома. Это даёт предварительное представление о преимуществах объекта по сравнению с другими аналогичными проектами, а также о возможных проблемах. На месте необходимо проверить стены и несущие конструкции, убедиться в правильности ухода за кровлей. Трещины, влага и плесень — всё это свидетельствует о проблемах.
Также желательно ознакомиться с недавним или запланированным ремонтом, поскольку при отсутствии регулярного обслуживания может возникнуть потребность в крупных затратах в долгосрочной перспективе. Лестничная клетка и подвал также являются хорошими индикаторами состояния многоквартирного дома, следите за их состоянием.
Состояние и оснащение помещений
При знакомстве с возможным новым жильём необходимо критически оценить также интерьер. Желательно заранее решить, хотите ли вы сразу переехать в новое жильё или сделать ремонт, требующий дополнительных затрат. Также важно оценить, соответствует ли недвижимость вашим потребностям. Например, достаточно ли места в квартире для детей, которым в какой-то момент могут понадобиться отдельные комнаты, или есть ли дополнительное пространство для комфортной удалённой работы.
Помимо визуального осмотра необходимо обращать внимание, например, на запах плесени и влажность. Если проблемы очевидны, нужно прикинуть, сколько будет стоить их устранение, не упуская мелких деталей — например, есть ли электричество во всех розетках. Конечно, стоит посмотреть и на коммунальные расходы: насколько велики счета зимой и летом, какие расходы включены в общий счёт, а что нужно оплачивать дополнительно. Это даст вам представление о реальных ежемесячных расходах в новом жилье.
Средства на покупку нового жилья
Во многих случаях покупка жилья начинается с выбора желаемого объекта недвижимости и подачи заявки на получение банковского кредита. Если покупаемое жильё нуждается в ремонте, стоит изучить возможности дополнительного финансирования. Банк готов проконсультировать клиентов и помочь им найти наилучшее решение, чтобы сделать весь процесс более гладким.
Поскольку цены на недвижимость имеют тенденцию расти со временем, в целом можно сказать, что для покупки жилья подходит любое время, и о приобретении жилья определённо стоит подумать, если есть такая возможность. Кроме того, процентные ставки по жилищным кредитам сейчас находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие. Стоит отметить, что молодые семьи или специалисты также могут воспользоваться гарантией фонда KredEx, которая помогает сократить сумму первого взноса.
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