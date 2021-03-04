Союз водных предприятий призывает использовать унитаз только по назначению

Общая канализация слишком часто используется в качестве мусорного ведра. Количество бытовых отходов, которые попадают на очистные сооружения, вызывает серьезную тревогу. Все чаще возникают засоры в трубопроводах и неисправности в работе насосов. На решение подобных проблем водные предприятия тратят много времени и денег, что отражается на цене за водоснабжение. Часто случается, что безрассудное поведение одного человека приводит к порче предметов обстановки квартиры другого человека. Существует очень простое решение подобных проблем: не используйте унитаз в качестве мусорного ведра!

“Мы думаем, что наша культура использования туалета намного более продвинута по сравнению со многими другими странами, но на самом деле это не так. Невероятно, насколько творчески люди могут подходить к процессу избавления от отходов. Помимо тех вещей, которые попали в унитаз случайно, таких как телефоны, ювелирные украшения, ключи, игрушки и т.д., зачастую считается нормой смывать в унитаз также гигиенические принадлежности, пищевые отходы, окурки, тряпки для мытья полов, а также одежду и медицинские приспособления, такие как маски, шприцы и упаковки от лекарств. В унитаз нельзя смывать также и пластиковые освежители, которые крепятся к унитазу, так как в большинстве случаев они не растворяются в воде. Список можно продолжать долго”, — описывает ситуацию Пилле Аарма, исполнительный директор Союза водных предприятий Эстонии.

По словам Пилле Аарма, часто возникает вопрос, почему же нельзя бросать в унитаз биоразлагаемые пищевые отходы? Ответ прост: пищевые отходы часто содержат масло и жир, которые оседают на стенках трубопровода. Сюда же относятся и другие вещества, а также твердые частицы, которые становятся причиной образования большого засора, преимущественно состоящего из жира, что препятствует поступлению сточных вод на очистные сооружения. Пищевые отходы, такие как кофейная гуща, картофельные очистки, ягоды и т.д., не растворяются в воде и также могут вызвать серьезные засоры.