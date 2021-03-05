Жители новостроек с подземной парковкой из экономии наносят ущерб своим автомобилям

“Люди покупают квартиры в домах с подземными парковками в соответствии с размером взноса по кредиту. В свою очередь, сумма платежа зачастую рассчитывается таким образом, что на остальные расходы остается не так много денег. Если в период зимних холодов квартирное товарищества примет решение (а это означает одобрение более половины жильцов), что обогрев автомобильного пандуса необходимо выключить, то что-то явно пошло немного не так”, — сказал Лимбах.

“Предметы роскоши все же предназначены для людей с более высокой покупательной способностью. Однако парадокс заключается в том, что ремонт даже имеющего страхование каско помятого автомобиля с учетом собственной ответственности обычно стоит все же не менее 200 евро. Затраты на труд дворника, постоянно скалывающего специальными инструментами лед с пандуса, также равны затратам на альтернативный обогрев. То есть на деле выключение обогрева в конечном итоге влечет за собой больший финансовый ущерб”, — добавил Лимбах.