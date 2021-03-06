Индекс недвижимости начал снижаться. Значит ли это, что квартиры дешевеют?

Средняя стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии в январе понизилась на 3%, и индекс остановился на ценовом уровне 1 759 евро/м², при этом количество сделок понизилось еще больше.

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в декабре составлял 1 822 евро/м². Если в декабре в индексированных городах было совершено 1 486 сделок с квартирной собственностью, то в январе 2021 года их количество достигло 1 296.

Для сравнения: в январе 2020 года в индексированных городах было совершено 1 235 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что нормализацию рынка и реальное соотношение между спросом и предложением мы увидим не ранее апреля-мая. “В настоящее время на рынке доминируют сделки, отложенные во время паники из-за коронавируса весной-летом минувшего года, то есть, по сути дела, поток прорвал плотину. Через пару месяцев будет ясно, каким станет реальный спрос”, — добавил Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 3 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает на 182 процента.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.

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