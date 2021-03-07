5 вещей в вашем доме, на которых категорически нельзя экономить
Если брендовой мебели и декору можно найти альтернативу по разумной цене, то некоторые этапы в ремонте не терпят экономии.
Попросили дизайнера Надежду Лисишину рассказать подробнее, на чем все-таки экономить не стоит.
1. На коммуникациях
Нельзя экономить на трубах, подводах к ним, на электрических проводах и щитках. Все эти инженерные системы частично встраиваются в стены, прячутся под пол, поэтому малейшая неисправность — и придется вскрывать отделку и снова делать ремонт. Также помните, что неисправности в проводке и системах водоснабжения могут привести к пожару или прорыву трубы.
Чтобы избежать таких проблем, нужно начать с подготовки чертежей инженерных систем, закупки надежных материалов и привлечения квалифицированных работников для создания систем водоснабжения, электричества, отопления и вентиляции.
2. На электроустановочном оборудовании
Речь идет о розетках, выключателях, регуляторах теплого пола и прочем. Малейшая неисправность этих приборов может обернуться неудобствами и невозможностью включить свет или поставить на зарядку телефон.
А может даже замкнуть всю проводку, и придется вскрывать стены и вести новые провода.
3. На смесителях, кранах и полотенцесушителях
Одним словом, на всем, что взаимодействует с водой. Некачественный полотенцесушитель с ненадежными креплениями может не выдержать опрессовки труб и дать течь. Хорошо, если это будет носить локальный характер, хуже — если потоп коснется соседей.
Брызги во все стороны при открытом кране, вышедший из строя термостат — экономия на смесителях тоже очень быстро обернется неудобствами. Смесители не терпят экономии. Выбирайте надежных производителей и не старайтесь купить за небольшую сумму смеситель сразу со всеми достижениями современной инженерной мысли. Пусть проще, но качественнее.
4. На услугах строительной бригады
Даже если очень хочется сократить расходы на ремонт — экономить на строительной бригаде точно не стоит. Неквалифицированные работники способны одним неловким движением испортить дорогостоящие материалы и превратить вашу жизнь в квартире в ежедневное мучение.
Цена ниже рынка, отсутствие четкой сметы и доступность “хоть завтра” — первые сигналы, которые вас должны смутить. Хорошая бригада стоит денег, и, как правило, ее приходится ждать.
5. На стяжке и штукатурке
Стяжка и штукатурка — фундамент хорошего ремонта. Из-за некачественной стяжки будут проблемы с финишным покрытием.
Некачественная штукатурка в лучшем случае закончится неровностями на стене, а в худшем — плесенью и необходимостью переделывать весь ремонт.
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