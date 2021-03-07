Как почистить ноутбук: практичные и эффективные методы борьбы с загрязнением

Чистота экрана ноутбука необходима не только для того, чтобы устройство было чистым и визуально привлекательным, но и для обеспечения лучшей видимости на экране и лучшего качества видеозвонков. “Как правило, камеры ноутбуков установлены над экраном, поэтому при каждом открытии и закрытии устройства на них остаются отпечатки пальцев, влияющие на качество изображения. Поэтому производители постоянно ищут новые решения дизайна”, — рассказывает Мишина.

Кроме того, эксперт советует ответственно относиться к чистоте своего устройства — не нужно вынимать кнопки клавиатуры или вскрывать корпус, чтобы добраться до мелких деталей. Тем самым вы можете навредить ноутбуку. Легкого и регулярного очищения поверхности абсолютно достаточно для того, чтобы содержать ноутбук в чистоте и дезинфицировать его. Кроме того, не забудьте перед началом чистки выключить устройство и отсоединить его от электричества.

Используя ноутбук в повседневной жизни для выполнения различных задач, чаще всего мы касаемся именно клавиатуры и сенсорной панели. Именно поэтому больше всего загрязнений скапливается на клавиатуре, а не на экране, как может показаться на первый взгляд. “Дезинфицирующие средства, которыми мы уже привыкли обрабатывать руки и другие поверхности, отлично подходят и для очищения клавиатуры ноутбука. Средство следует нанести на специальную чистую тряпочку и аккуратно провести по клавиатуре и сенсорной панели. Очень важно не переусердствовать с количеством, чтобы средство не проникло в отверстия ноутбука и не причинило вред самому устройству. Также желательно использовать дезинфицирующее средство, содержащее не меньше 70% спирта”, — поясняет менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина.

Заботясь о собственном здоровье и здоровье своих близких во время работы из дома, важно регулярно чистить и дезинфицировать ноутбук . О простых, но эффективных способах обеспечения чистоты ноутбука рассказывает эксперт предприятия высоких технологий Huawei.

Для ухода за экраном ноутбука следует выбирать тряпочку из особенно качественной ткани, достаточно мягкой, чтобы не оставлять царапин и ненужных отпечатков. Очищая экран влажной тряпкой, следует иметь под рукой сухую тряпочку аналогичного качества, с помощью которой можно сразу убрать оставшиеся следы влаги, прежде чем они высохнут, в противном случае на экране могут остаться разводы использованного моющего средства.

Уход за корпусом ноутбука

При работе в домашних условиях наибольшим преимуществом ноутбука является возможность перенести его в любое место. В результате вы можете объединять работу с обеденным перерывом или даже смотреть любимый сериал прямо на диване. Однако, часто перемещая устройство, вы неизбежно прикасаетесь к его корпусу, оставляя отпечатки и другие загрязнения.

“Новые ноутбуки невероятно легкие, поэтому они мобильны и удобны в использовании для работы в удаленном режиме. Чтобы обеспечить безопасность для всех пользователей устройства, тщательно и регулярно дезинфицируйте корпус компьютера, соблюдая вышеизложенные рекомендации”, — советует Мишина.

Кроме того, если вы пользуетесь специальными сумками и футлярами для ноутбуков, не стоит забывать и об их чистоте. Вся грязь, которая была на устройстве, скапливается и на аксессуарах для его переноски. В этом случае мы начинаем чистить их влажной тряпкой так же, как экран или клавиатуру, а затем вытираем сухой тряпочкой, чтобы оставшаяся влага не проникла в отверстия ноутбука.

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