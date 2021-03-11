СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Сколько сейчас стоит аренда двухкомнатной квартиры в самых крупных городах Эстонии?

ТАЛЛИНН

Самая дешевая двухкомнатная квартира в эстонской столице находится на улице Фельмани в Кадриорге. За нее просят всего 199 евро в месяц. Сама квартира довольно аскетично обставлена, но идеально подойдет, например, для студента. Арендатор даже может бесплатно использовать парковочное место во дворе дома и общий сад. Больше о квартире можно узнать ЗДЕСЬ.

А вот на фото ниже изображена самая дорогая двушка в Таллинне.

Эта элитная квартира находится в квартале Ротерманни, и ее аренда стоит целых 2000 евро в месяц. Квартира просторная и имеет площадь в 59,6 м², а также балкон и приватную террасу на крыше (еще дополнительные 63,7 м2). Квартира обставлена с иголочки, там использованы качественные материалы, мебель под заказ и известные бренды дизайна интерьера. Больше фотографий можно найти ЗДЕСЬ.

ТАРТУ

В культурной столице Эстонии аренда самой дешевой двушки обойдется в 200 евро в месяц. Квартира в 30 квадратных метров обставлено простенько, но в ней есть все необходимое для жизни. Больше информации модно найти ЗДЕСЬ.

А вот и самая дорогая двухкомнатная квартира Тарту.

Она находится на улице Тяхе и за нее придется выложить 700 евро в месяц. Квартира полностью меблирована с учетом максимального комфорта для арендатора. У нее есть открытый балкон, чтобы наслаждаться там солнцем и тишиной Тарту. Больше фото можно найти ЗДЕСЬ.

ПЯРНУ

В курортном городе всегда сложно найти нормальную квартиру для аренды, так как арендодатели предпочитают сдавать квартиры в летний период отдыхающим за приличную сумму. Однако коронакризис внес свои коррективы, и сейчас в летней столице Эстонии можно снять двушку за 250 евро в месяц, что тем не менее все же дороже, чем в Таллинне и Тарту. Квартира находится в центре Пярну, имеет площадь в 39 м2 и владелец даже позволяет завести домашнее животное. Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Зато самая дорогая двухкомнатная квартира Пярну не особо дороже самой дешевой.