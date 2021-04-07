ФОТО | Мечтаете жить в замке? Роскошный охотничий замок Курси выставлен на продажу

Когда-то принадлежащий семье Мантойфель романтичный деревянный замок сочетает в себе исторический шарм и современные удобства. Историческое здание на гранитном фундаменте украшает деревянная резьба и прочие декоративные элементы.

Построенная в 1888 году мыза постоянно находилась в использовании и поэтому отлично сохранилась В 2007-2010 годах в здании прошла полная реновация, в ходе которой были заменены все коммуникации, проведено геотермальное отопление и восстановлены некоторые исторические элементы. Заново были отстроены две солнечные веранды с каждой стороны дома.

Дом деревянный, но он отлично утеплен. Кроме того, окна с тройным стеклом удерживают тепло внутри. При строительстве и реновации использовались натуральные материалы.

Внутри замок выглядит под стать своему названию: высокие потолки с красивыми розетками и роскошными люстрами и паркетные полы. Идеально сохранились дубовые двери, на некоторых из них даже остались изначальные украшения.

В отличном состоянии находится оригинальная дубовая лестница в холле.

Атмосферу в мызе поддерживают оригинальные и красочные картины и витражи художника Альберта Гулка.

В замке 16 комнат и 10 ванных, а также множество подсобных помещений. В здании также есть три просторных зала: праздничный зал, охотничий зал и музыкально-столовый зал. На участке есть также сад с ягодными кустами и плодовыми деревьями и известная сауна эстонского дизайна Iglucraft.

Сейчас в здании, находящемся в 40 километрах от Тарту, находится работающий бутик-отель на 18 мест и ресторан Von Manteuffel. Больше модно узнать на портале Kinnisvara24.ee.

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