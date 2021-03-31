ДО и ПОСЛЕ | Дизайнер преобразила старую и захламленную спальню в настоящий идеал — как в роскошном отеле!

То, как выглядела спальня клиента до преображения, является идеальным примером того, что происходит, если использовать в квартире слишком много теплых тонов. В старой спальне и остальных комнатах слились коричневые, бежевые и зеленые цвета, отчего общее впечатление было тяжелое и монотонное. Клиент же хотел обновить спальню до облика роскошного отеля.

Клиент хотел, чтобы комната была оформлена либо в зеленом, либо в синем тоне. Поэтому дизайнер решила выбрать прохладный синий цвет, чтобы придать жилью свежести. Результат получился действительно расслабляющий.

Центральным элементом спальни стала, конечно же, кровать, к которой было установлено большое и мягкое изголовье. Текстиль со спокойными узорами идеально сочетается с яркими поверхностями, при этом не создавая давление.

Кроме синего в интерьере используются также и бежевые и коричневые оттенки, что были и старом интерьере спальни. Зеркала над ночными столиками создают красивую игру света и расширяют пространство.

Узор на изголовье повторяется на скамеечке перед кроватью, а его темные ножки гармонируют по цвету с ночными столиками и комодом.

Внимание привлекает легкий и изящные декоративный орнамент на стене. С текстилем изголовья также отлично сочетается мягкий ковер. Свое место отведено и искусственным источникам света — в спальне мало ламп не бывает!

Дополняют убранство комнаты бежевое кресло и узорчатые занавески. Интерьер в пастельных тонах легкий и летний, невольно заставляет вспомнить о теплом дне на морском берегу.

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