Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР
Знайте свой район
“Зачастую преступления можно предотвратить одним лишь присутствием бдительного соседа. Если вы хорошо знаете свой район, то сразу видите чужие автомобили и лица. Если вы что-то подозреваете, то вызывайте полицию. А если незнакомый автомобиль был неоднократно замечен на вашей улице, то запишите цвет, марку, модель и номер автомобиля”, — рекомендует Дуглас Кейн, отслуживший в ФБР 27 лет экспертом по криминальным расследованиям, стратегическому планированию, управлению кризисом и тактическому лидерству.
Не болтайте лишнего
Как бы вы ни предвкушали свое путешествие на Бали или в Японию, не стоит распространяться о деталях поездки со своими коллегами, продавцами или в социальных сетях. Не стоит рассказывать всем, когда вас не будет дома. Вряд ли вас ограбит ваш бариста, но человек, стоящий в очереди за вами, может услышать вас и передать информацию людям, которые не побрезгуют возможностью воспользоваться вашим отсутствием. Кстати, неважно, на сколько дней вы уезжаете — на день или на месяц, этой информацией следует делиться с как можно меньшим количеством людей.
Поставьте сигнализацию
Системы безопасности сейчас умнее и доступнее, чем когда-либо. Кейн рекомендует использовать системы, срабатывающих на движение и разбитое стекло. Мобильные приложения позволяют управлять системами, включать и выключать их дистанционно. Это дополнительная защита, которая никому не повредит. Более того, если у вас есть система “умный дом”, то вы можете управлять термостатами, освещением и даже сливным насосом.
“Улыбнитесь! Вас снимают!”
Кейн рекомендует установить несколько камер наблюдения, чтобы просматривать все точки доступа в дом. Сейчас миниатюрную камеру с высоким разрешением, инфракрасным и ночным режимом можно купить за пару сотен евро.
Прожектор
Вы думаете, что яркий свет способен спугнуть только тараканов? Вовсе нет — яркие прожекторы, срабатывающие на движение, стоят недорого, а на деле очень эффективны и могут отпугнуть грабителя.
Укрепите двери
Если дверное полотно прочное и крепкое, но замок, петли и дверная коробка оставляют желать лучшего, то не стоит рассчитывать на сильную защиту. Упрочните дверную коробку длинными саморезами, установите прочный замок и укрепите дверные петли.
Укрепите окна
Самыми безопасными считаются акриловые и поликарбонатные окна. Если есть возможность, то нанесите на стекла пленку безопасности — она дает дополнительную защиту от взлома и повреждения стекла. Если у вас есть раздвижные стеклянные двери, то заблокируйте их ход отрезком деревянного бруса или металлической трубой.
Не забудьте о гараже
Гараж может быть слабым местом в вашем доме, особенно если он соединен с ним напрямую. Важно позаботиться о дверях и окнах гаража — укрепить и поставить сигнализацию. Заехав в гараж, сразу же закрывайте за собой дверь автомобиля, а покидая дом, убедитесь, что дверь гаража закрыта.
Установите сейф для ценностей
Маленький домашний сейф должен быть действительно надежным, иначе вор сможет унести все ценное за раз. Сейф должен быть вмонтирован в бетон, спрятан от глаз в недоступном чужим людям месте и быть большим и тяжелым настолько, чтобы его было очень трудно достать и нести.
Хорошо ли вы знаете вашего выгульщика собак?
Важно разузнать как можно больше о тех, у кого будет доступ к вашему дому в ваше отсутствие. Проверьте данные вашей уборщицы, выгульщика собак, поставщиков. Очень часто людей грабили те, кому они доверяли, а потом понимали, что не знали их имени и фамилии, или где они живут.
Комната-укрытие
В доме должна быть комната, в которой ваша семья могла бы укрыться в случае нападения или ограбления. Это может быть гардеробная или ванная с прочной дверью и замком. Здесь всегда должен быть мобильный телефон или тревожная кнопка, которая беззвучно отсылает ваши координаты и сигнал тревоги в службу спасения или охранную компанию. Более того, некоторые модели позволяют отправить сигнал тревоги и вашим родственникам, чьи контакты были предварительно внесены в список, а также разослать сигнал тревоги всем, кто находится в радиусе 1-2 километров от вас. Такие устройства имеют встроенный фонарик и/или перцовый баллончик.
Защитный растительный ландшафт
Сад с продуманным расположением растений может не только радовать взгляд, но и создавать защитный барьер. Колючие высокие растения, например, вечнозеленые или розовые кусты могут воспрепятствовать проникновению злоумышленников через забор. Также эти растения можно посадить вплотную под окнами, и тогда это затруднит их проникновение в дом.
Есть кто дома?
Потенциальные грабители могут подумать, что дома кто-то есть, если в окнах горит свет и слышна речь, звуки музыки. С помощью приложения можно запрограммировать умное освещение так, чтобы оно включалось несколько раз в день и вечером, имитируя присутствие жильцов, а радио, настроенное на ток-шоу, обеспечит видимость речи.