Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Если дверное полотно прочное и крепкое, но замок, петли и дверная коробка оставляют желать лучшего, то не стоит рассчитывать на сильную защиту. Упрочните дверную коробку длинными саморезами, установите прочный замок и укрепите дверные петли.

Вы думаете, что яркий свет способен спугнуть только тараканов? Вовсе нет — яркие прожекторы, срабатывающие на движение, стоят недорого, а на деле очень эффективны и могут отпугнуть грабителя.

Кейн рекомендует установить несколько камер наблюдения, чтобы просматривать все точки доступа в дом. Сейчас миниатюрную камеру с высоким разрешением, инфракрасным и ночным режимом можно купить за пару сотен евро.

Системы безопасности сейчас умнее и доступнее, чем когда-либо. Кейн рекомендует использовать системы, срабатывающих на движение и разбитое стекло. Мобильные приложения позволяют управлять системами, включать и выключать их дистанционно. Это дополнительная защита, которая никому не повредит. Более того, если у вас есть система “умный дом”, то вы можете управлять термостатами, освещением и даже сливным насосом.

Как бы вы ни предвкушали свое путешествие на Бали или в Японию, не стоит распространяться о деталях поездки со своими коллегами, продавцами или в социальных сетях. Не стоит рассказывать всем, когда вас не будет дома. Вряд ли вас ограбит ваш бариста, но человек, стоящий в очереди за вами, может услышать вас и передать информацию людям, которые не побрезгуют возможностью воспользоваться вашим отсутствием. Кстати, неважно, на сколько дней вы уезжаете — на день или на месяц, этой информацией следует делиться с как можно меньшим количеством людей.

“Зачастую преступления можно предотвратить одним лишь присутствием бдительного соседа. Если вы хорошо знаете свой район, то сразу видите чужие автомобили и лица. Если вы что-то подозреваете, то вызывайте полицию. А если незнакомый автомобиль был неоднократно замечен на вашей улице, то запишите цвет, марку, модель и номер автомобиля”, — рекомендует Дуглас Кейн, отслуживший в ФБР 27 лет экспертом по криминальным расследованиям, стратегическому планированию, управлению кризисом и тактическому лидерству.

Укрепите окна

Самыми безопасными считаются акриловые и поликарбонатные окна. Если есть возможность, то нанесите на стекла пленку безопасности — она дает дополнительную защиту от взлома и повреждения стекла. Если у вас есть раздвижные стеклянные двери, то заблокируйте их ход отрезком деревянного бруса или металлической трубой.

Не забудьте о гараже

Гараж может быть слабым местом в вашем доме, особенно если он соединен с ним напрямую. Важно позаботиться о дверях и окнах гаража — укрепить и поставить сигнализацию. Заехав в гараж, сразу же закрывайте за собой дверь автомобиля, а покидая дом, убедитесь, что дверь гаража закрыта.

Установите сейф для ценностей

Маленький домашний сейф должен быть действительно надежным, иначе вор сможет унести все ценное за раз. Сейф должен быть вмонтирован в бетон, спрятан от глаз в недоступном чужим людям месте и быть большим и тяжелым настолько, чтобы его было очень трудно достать и нести.

Хорошо ли вы знаете вашего выгульщика собак?

Важно разузнать как можно больше о тех, у кого будет доступ к вашему дому в ваше отсутствие. Проверьте данные вашей уборщицы, выгульщика собак, поставщиков. Очень часто людей грабили те, кому они доверяли, а потом понимали, что не знали их имени и фамилии, или где они живут.

Комната-укрытие

В доме должна быть комната, в которой ваша семья могла бы укрыться в случае нападения или ограбления. Это может быть гардеробная или ванная с прочной дверью и замком. Здесь всегда должен быть мобильный телефон или тревожная кнопка, которая беззвучно отсылает ваши координаты и сигнал тревоги в службу спасения или охранную компанию. Более того, некоторые модели позволяют отправить сигнал тревоги и вашим родственникам, чьи контакты были предварительно внесены в список, а также разослать сигнал тревоги всем, кто находится в радиусе 1-2 километров от вас. Такие устройства имеют встроенный фонарик и/или перцовый баллончик.

Защитный растительный ландшафт

Сад с продуманным расположением растений может не только радовать взгляд, но и создавать защитный барьер. Колючие высокие растения, например, вечнозеленые или розовые кусты могут воспрепятствовать проникновению злоумышленников через забор. Также эти растения можно посадить вплотную под окнами, и тогда это затруднит их проникновение в дом.

Есть кто дома?

Потенциальные грабители могут подумать, что дома кто-то есть, если в окнах горит свет и слышна речь, звуки музыки. С помощью приложения можно запрограммировать умное освещение так, чтобы оно включалось несколько раз в день и вечером, имитируя присутствие жильцов, а радио, настроенное на ток-шоу, обеспечит видимость речи.