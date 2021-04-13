7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

Не давите на столешницу

Первое и самое главное правило — отучите собственных детей (и не делайте этого сами!) вставать на столешницу для того, чтобы добраться до верхних полок. На кухне есть стулья — воспользуйтесь ими. Столешница не рассчитала на то, чтобы на нее регулярно вставало 30 и выше килограмм.

Сюда же стоит отнести давление на углы столешницы, на которые мы так любим опираться. А наиболее безответственные из нас — открывать об них бутылки.

Не используйте абразивные средства для ее очистки

Для того, чтобы очистить запачкавшуюся столешницу не нужно прибегать к использованию абразивных чистящих средств. Из-за них стирается защитное покрытие и бледнеет краска. Самый простой способ очистить столешницу — использовать обычную тряпку и средство для мытья посуды для тяжелых случаев.

Избегайте перепадов температур

Для того, чтобы понять, страдает ли конкретно ваша столешница от перепадов температур, проверьте, как ведет себя во время использования ваша бытовая техника. Нагревается ли дно у тостера, мультиварки, пароварки и т.д.? Если оно делает это сильно, то для них лучше найти другое место или — в крайнем случае — подложить под них деревянную разделочную доску. Поскольку сильные перепады температур могут стать причиной появления трещин и изменения цвета столешницы.

И не ставьте на столешницу горячие кастрюли и сковородки без подставок. Это также приведет к вышеупомянутым последствиям.

Вытирайте пролившиеся жидкости сразу

Этот совет кажется настолько элементарным, что мы могли бы его и не писать. Но, к сожалению, многие люди при готовке просто не обращают внимания на образовавшиеся на столешнице лужицы и просто ждут когда они высохнут сами. Не стоит этого делать — пролитое нужно вытирать сразу. В противном случае вы станете обладателем большого количества тонких белых ободков на столешнице — результат воздействия жесткой водопроводной воды.