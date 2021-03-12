Ситуация с коронавирусом заставила эстоноземельцев задуматься о покупке частных домов

Проведенное по заказу банка Citadele исследование показало, что во время пандемии 13% жителей Эстонии начали думать, что из-за воздействия вируса хотели бы обменять свое нынешнее жилье на частный дом. 5% задумываются о более просторном жилье. Три четверти респондентов менять жилье не хотели.

“Вынужденным находиться в домашних офисах людям теперь приходится проводить большую часть своего времени дома с находящимися на дистанционном обучении детьми и другими членами семьи. Вполне логично, что в результате многие почувствовали потребность в более просторном или более изолированном жилище. Теперь будет интересно узнать, трансформируются ли эти пожелания в реальные сделки с жилищными кредитами и увеличится ли в итоге спрос на частные дома”, — сказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele. Наиболее активными ипотечными заемщиками являются семьи с детьми — 70% ипотечных кредитов банка Citadele выдается именно им.

Сравнивая результаты опроса с ответами из Латвии и Литвы, можно отметить, что из-за вируса в соседних странах у людей возникает еще большее желание сменить место жительства. “В Латвии и Литве введенные из-за вируса ограничения были строже”, — добавила Хакиайнен. Согласно опросу Citadele, 18% жителей Латвии задумались о покупке частного дома, а 11% увидели потребность в дополнительном жилом пространстве. В Литве эти показатели составили 14% и 7% соответственно.

Если в Эстонии 77% респондентов ответили, что не думали о смене дома из-за вируса или остаются довольны своим существующим жильем, в Латвии аналогично ответили 57% респондентов, а в Литве 71%.

Кроме того, исследование показало, что в результате пандемии некоторые люди в Латвии и Литве начали задумываться о приобретении меньшего или более экономичного жилья. В Эстонии лишь 1% респондентов ответили, что из-за пандемии задумываются о покупке более экономичного жилья, в Латвии таких было 3%, а в Литве — 4%.