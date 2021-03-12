Важный элемент в вашем доме: очиститель воздуха поможет бороться с вирусами и бактериями

У большинства очистителей воздуха принцип работы простой — они ежесекундно оценивают качество воздуха, незамедлительно устраняя частицы, которым в чистом воздухе не место. При выборе очистителя воздуха следует в первую очередь руководствоваться размером помещения, воздух в котором вы планируете очищать. Важно также обратить внимание на скорость подачи чистого воздуха (CADR), который указывает на то, как быстро устройство может очищать воздух в помещении. Качественным считается агрегат, очищающий воздух на 20 квадратных метрах за шесть-восемь минут.

Первоочередное значение с точки зрения обеспечения чистоты воздуха играет исправная вентиляция, обеспечивающая достаточную циркуляцию воздушных потоков. К сожалению, идеально работающая вентиляция в наших домах, в особенности в старом жилом фонде, редкость. Если вентиляционные каналы забиты строительным или ремонтным мусором либо просто долгое время не прочищались, эту проблему необходимо решить, ведь функциональная вентиляционная система это не просто способ экономии — плохая вентиляция благоприятна не только для вирусов, но и для плесневых грибков. Могут возникнуть и многочисленные другие проблемы, избавиться от которых потом будет непросто. Если с вентиляцией есть хотя бы незначительные проблемы, рекомендуется использовать специальный очиститель воздуха, который будет улавливать невидимые глазу микроскопические частицы — вирусы, споры плесени, пылевых клещей и всевозможные другие аллергены.

Большинство людей считает мытье рук и дезинфекцию поверхностей чем-то элементарным, но с воздухом в помещениях все сложнее — вроде бы, с его качеством ничего не поделаешь. Летом помещения хотя бы проветривают, а в холодный период нет и того — никто не хочет выпускать на улицу драгоценное тепло.

Рилле Паюнди, менеджер по продукции Hansapost , рассказала, какую опасность представляет некачественный и чрезмерно сухой воздух, и что мы сами можем сделать для предотвращения и решения связанных с этим проблем.

Важнейший элемент очистителя воздуха — его фильтр. Чтобы устройство нормально функционировало, фильтр следует регулярно очищать. Самые эффективные из очистителей воздуха оснащены HEPA-фильтрами (HEPA-фильтр улавливает как твердые частицы типа пыли и шерсти домашних животных, так и микроскопические загрязняющие частицы наподобие дыма, бактерий и вирусов). У некоторых очистителей также бывают угольные фильтры, позволяющие устранять из воздуха газы и неприятные запахи. Большинство устройств самостоятельно сообщают о том, что фильтр пора сменить — в среднем срок службы фильтров составляет два-три месяца. Очиститель воздуха с фильтром, который не меняют своевременно, может создавать ложное чувство безопасности, не очищая на самом деле воздух.

Влажность воздуха чаще ниже нормы

Часто воздух в помещениях не только недостаточно чистый из-за неэффективной вентиляции, но и чересчур сухой. Это особенно вероятно во время отопительного сезона, но во многих домах и офисах проблема никуда не исчезает даже с наступлением весны и лета. Сухой воздух также представляет собой проблему, создавая благоприятную среду для бактерий и вирусов, кроме того, он способствует возникновению аллергий.

Постоянное пребывание в помещении с сухим воздухом вызывает сухость верхних дыхательных путей и слизистой оболочки органов дыхания, что приводит к раздражению носа и горла. При снижении защитных сил слизистой оболочки дыхательных путей организм становится восприимчивым к вирусным заболеваниям. Сухой воздух может также приводить к шелушению кожи и зуду в глазах.