Важный элемент в вашем доме: очиститель воздуха поможет бороться с вирусами и бактериями
Рилле Паюнди, менеджер по продукции Hansapost, рассказала, какую опасность представляет некачественный и чрезмерно сухой воздух, и что мы сами можем сделать для предотвращения и решения связанных с этим проблем.
Большинство людей считает мытье рук и дезинфекцию поверхностей чем-то элементарным, но с воздухом в помещениях все сложнее — вроде бы, с его качеством ничего не поделаешь. Летом помещения хотя бы проветривают, а в холодный период нет и того — никто не хочет выпускать на улицу драгоценное тепло.
Первоочередное значение с точки зрения обеспечения чистоты воздуха играет исправная вентиляция, обеспечивающая достаточную циркуляцию воздушных потоков. К сожалению, идеально работающая вентиляция в наших домах, в особенности в старом жилом фонде, редкость. Если вентиляционные каналы забиты строительным или ремонтным мусором либо просто долгое время не прочищались, эту проблему необходимо решить, ведь функциональная вентиляционная система это не просто способ экономии — плохая вентиляция благоприятна не только для вирусов, но и для плесневых грибков. Могут возникнуть и многочисленные другие проблемы, избавиться от которых потом будет непросто. Если с вентиляцией есть хотя бы незначительные проблемы, рекомендуется использовать специальный очиститель воздуха, который будет улавливать невидимые глазу микроскопические частицы — вирусы, споры плесени, пылевых клещей и всевозможные другие аллергены.
От очистителя воздуха с грязным фильтром больше вреда, чем пользы
У большинства очистителей воздуха принцип работы простой — они ежесекундно оценивают качество воздуха, незамедлительно устраняя частицы, которым в чистом воздухе не место. При выборе очистителя воздуха следует в первую очередь руководствоваться размером помещения, воздух в котором вы планируете очищать. Важно также обратить внимание на скорость подачи чистого воздуха (CADR), который указывает на то, как быстро устройство может очищать воздух в помещении. Качественным считается агрегат, очищающий воздух на 20 квадратных метрах за шесть-восемь минут.
Важнейший элемент очистителя воздуха — его фильтр. Чтобы устройство нормально функционировало, фильтр следует регулярно очищать. Самые эффективные из очистителей воздуха оснащены HEPA-фильтрами (HEPA-фильтр улавливает как твердые частицы типа пыли и шерсти домашних животных, так и микроскопические загрязняющие частицы наподобие дыма, бактерий и вирусов). У некоторых очистителей также бывают угольные фильтры, позволяющие устранять из воздуха газы и неприятные запахи. Большинство устройств самостоятельно сообщают о том, что фильтр пора сменить — в среднем срок службы фильтров составляет два-три месяца. Очиститель воздуха с фильтром, который не меняют своевременно, может создавать ложное чувство безопасности, не очищая на самом деле воздух.
Влажность воздуха чаще ниже нормы
Часто воздух в помещениях не только недостаточно чистый из-за неэффективной вентиляции, но и чересчур сухой. Это особенно вероятно во время отопительного сезона, но во многих домах и офисах проблема никуда не исчезает даже с наступлением весны и лета. Сухой воздух также представляет собой проблему, создавая благоприятную среду для бактерий и вирусов, кроме того, он способствует возникновению аллергий.
Постоянное пребывание в помещении с сухим воздухом вызывает сухость верхних дыхательных путей и слизистой оболочки органов дыхания, что приводит к раздражению носа и горла. При снижении защитных сил слизистой оболочки дыхательных путей организм становится восприимчивым к вирусным заболеваниям. Сухой воздух может также приводить к шелушению кожи и зуду в глазах.
Измерить влажность воздуха можно при помощи простого и совсем не дорогого устройства — гигрометра. Идеальная относительная влажность воздуха в помещении (хоть в квартире, хоть в офисе) находится в диапазоне 40–50%. В отопительный же период в многоквартирных домах с центральным отоплением она может опускаться до 10% и даже ниже. Если гигрометра нет, на чрезмерную сухость воздуха укажут летающая в воздухе пыль, сохнущие домашние растения, трескающиеся деревянные полы и расстроенные музыкальные инструменты. Даже домашние животные могут начать фыркать и чихать! Если же утром вы не чувствуете себя отдохнувшим, просыпаетесь с забитым носом и физически ощущаете, что сохнет кожа на лице, то причина, вполне вероятно, именно в сухом воздухе. Стабильно низкая относительная влажность не может не сказаться плохо на иммунитете.
Рынок предлагает широкий ассортимент увлажнителей воздуха, а перед покупкой такого устройства следует определить масштаб проблемы, учесть площадь нуждающегося в увлажнении помещения и понять, каковы ожидания членов семьи и коллег в отношении увлажнителя. Имеет смысл отдать предпочтение современному устройству, которое автоматически измеряет уровень влажности воздуха и регулирует подачу пара в зависимости от результата измерений. Ничего сложного в использовании увлажнителя воздуха нет — по большей части нужно просто периодически доливать в бак воду (раз в пару дней, если бак большой, и один-два раза в день, если он маленький). Во время активной подачи пара окна лучше держать закрытыми, чтобы увлажнитель не работал вхолостую.
Если влажность воздуха в норме, вентиляция в превосходном состоянии, а помещения большие и просторные, то ни в каких дополнительных устройствах необходимости нет. Беда в том, что такие идеальные условия в наших домах и офисах встречаются редко, поэтому ради собственного здоровья и иммунитета рекомендуется все же убедиться в реальном положении вещей, чтобы при необходимости начать исправлять ситуацию.