Антитренды в интерьере-2021: каких вещей нужно избегать
All-white кухни
Самостоятельно оформить полностью белую или серую кухню куда сложнее, чем кажется. К тому же, вопреки мнению, такое цветовое решение лишает пространство объема. Ну а чтобы с помощью текстур этот объем вернуть, без помощи грамотного специалиста не обойтись.
Однако в 2021-м all-white кухни уступают место ярким сочетаниям. Например, для фона выберите все тот же белый, а вот мебель и декор пусть будут яркими и насыщенными акцентами.
Плитка “кабанчик”
В новом году на смену “скандинавскому настроению” — плитке “кабанчик” и плитке “елочке” — приходят однотонные плоскости, вертикальные рисунки, рисунки под мрамор, квадратная плитка с узкими швами и затиркой в цвет плитки.
Ну а если на вашей кухне уже имеется плитка “кабанчик” — обратите внимание на незаурядные способы ее укладки.
Розовые интерьеры
В 2018-м millennial pink, или просто пудрово-розовый, который до этого времени “разрешался” только в детских комнатах, стал самым модным оттенком года.
Сейчас же бархатно-розовые интерьеры — скорее обыденность, чем новшество. Свежим решением для 2021 года станут оранжевый, желтый и зеленый.
Диссонанс интерьера и экстерьера
Некоторые стили интерьера требуют подходящей “окружающей среды”. Например, стиль шале будет органичным для дома на горе, а лофт — для апартаментов в бывшем заводе по производству обуви. Согласитесь, для типовой квартиры такая стилистика нелепа и неуместна.
Интерьер смотрится выигрышнее, когда соответствует архитектуре пространства, так все детали будут работать друг на друга и замкнутся в органичное пространство.
Тропические принты
Обои с принтами тропических растений вышли из моды так же резко и неожиданно, как и путешествия в 2020-м.
Сейчас дизайнеры часто используют мебель с обивкой с растительными орнаментами — цветочными или хвойными.
Открытые планировки
Этот прием был очень любим как дизайнерами, так и их заказчиками.
Однако пандемия показала, что помимо преимуществ у такого типа планировки есть и свои минусы. Спрятаться в них очень сложно — придется выкручиваться с помощью арок, стеллажей и ширм.
Только новая мебель
Мировой переизбыток производства научил ценить индивидуальность и задумываться об умеренном потреблении.
В проектах появляется все больше винтажа или вещей с историей. Памятная ваза от бабушки или ковер с барахолки в Марокко — самый душевный тренд 2021 года.
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