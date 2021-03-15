Ипотека для молодежи, покупка загородного дома и поручительство KredEx: ответы на самые частые вопросы о жилищных кредитах
На наиболее распространенные вопросы в связи с жилищным кредитованием отвечают руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова и руководитель отдела по жилью и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу.
Большинство молодых людей начинают самостоятельную жизнь на съемной квартире. Хотя покупка жилья более выгодна в долгосрочной перспективе, банки рекомендуют сначала арендовать, а затем покупать. “Если молодой человек регулярно платил за аренду квартиры и при этом сумел накопить подходящую сумму для самофинансирования, это вселяет в банк уверенность в том, что человек может управлять своими финансами и исправно платить по жилищному кредиту”, — руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова
С большей вероятностью кредит предоставят молодым людям, имеющим постоянную работу, прошедшим испытательный срок и независимым финансово. Тем, кто еще не начал самостоятельную жизнь, банку сложнее выдать кредит. “Если человек по-прежнему живет с родителями, которые, скорее всего, заботятся о его или ее расходах на проживание, питание и прочем, еще неизвестно, как молодой человек сможет справиться со своими личными финансовыми обязательствами. Чтобы сформировать привычку сберегать, проживая с родителями, следует начать откладывать сумму, необходимую для самофинансирования недвижимости — это поможет доказать банку, что человек может выплачивать и платежи по жилищному кредиту”, — добавила Осипова.
Жилищный кредит на покупку загородного дома
Помимо финансового поведения и кредитоспособности, при подаче ходатайства о кредите банк проверяет ликвидность собственности, то есть по какой цене в случае необходимости недвижимость можно перепродать. Цена недвижимости во многом зависит от месторасположения. Например, спрос на квартиры в Таллинне значительно выше, чем в сельской местности, то есть квартиры в Таллинне имеют более высокую ликвидность.
У банков есть правило: чем дальше от центра, тем выше доля самофинансирования. В Таллинне, Тарту, Пярну и их окрестностях для покупки жилья в хорошем состоянии можно получить банковский кредит в размере до 85% от рыночной цены недвижимости. В сельский регионах, например, в Валгамаа или Йыгевамаа, обычно можно получить кредит на сумму до 70% от рыночной стоимости недвижимости. “Хотя при покупке дома за городом доля самофинансирования выше, в абсолютном выражении она может оказаться ниже, чем при покупке недвижимости в популярных центрах проживания”, — пояснила Осипова.
Часто препятствием для покупки дома мечты является предоставление необходимого самофинансирования. Здесь многим покупателям жилья придет на помощь поручительство KredEx, позволяющее понизить долю самофинансирования с обычных 15-30% до 10%.
KredEx и самофинансирование
“Наше поручительство и используют для сокращения обязательств по самофинансированию”, — отметила руководитель отдела по жилью и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу. KredEx предоставляет покупателям жилья поручительства по банковским кредитам уже почти 20 лет, и статистика показывает, что примерно каждый четвертый выданный в Эстонии жилищный кредит гарантирован KredEx.
Поручительством могут пользоваться все лица, соответствующие условиям KredEx. Например, поручительства предоставляют специалистам с высшим или средним профессиональным образованием в возрасте до 35 лет, родителям, имеющим хотя бы одного ребенка в возрасте до 15 лет, ветеранам Сил обороны или Кайтселийта.
“Несколько лет назад мы также предложили поручительство по кредиту для приобретения энергоэффективного жилья: в этом случае мы смотрим не столько на то, кто является заемщиком, сколько на энергоэффективность покупаемого дома или квартиры. Если жилье более энергоэффективно, чем обычное, вы можете ходатайствовать о поручительстве по кредиту на его покупку”, — пояснила Рейнсалу.
С вопросами в отношении использования поручительства KredEx можно обратиться к своему кредитному управляющему, который пояснит и другие условия получения жилищного кредита.
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