Магазин IKEA под Таллинном откроется раньше, чем предполагалось

Объем договора о строительстве концептуального магазина IKEA в деревне Курна составляет 23 млн евро без учета налога с оборота, сообщили в понедельник предприятия IKEA и Nordecon.

Строительные работы начнутся сразу после того, как волость Раэ выдаст необходимые разрешения на их проведение: ожидается, что работы продлятся 16 месяцев, и открытие магазина IKEA запланировано на осень 2022 года.

Для магазина IKEA будет построено двухэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров, в котором будет представлено более 8 000 предметов интерьера и товаров для дома, а также появятся ресторан, шведский продуктовый рынок и бистро.

IKEA вышла на эстонский рынок в августе 2019 года, открыв интернет-магазин с пунктом выдачи покупок в столичном районе Ласнамяэ и демонстрационным салоном, при этом помимо магазина в Курна IKEA не планирует открывать торговые площадки в других местах Эстонии.

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