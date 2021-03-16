ФОТО | Именно здесь появится магазин IKEA за 23 млн евро, который может изменить мебельный рынок Эстонии

Nordecon AS и Viljandi Real Estate OÜ подписали договор о строительстве концепт-магазина IKEA недалеко от Таллинна, в поселке Курна, волости Раэ. Здание будет сдано в аренду Runikon Retail OÜ по франшизе IKEA в Эстонии.

Объем договора составляет 23 миллиона евро, к которым прибавляется налог с оборота. Открытие магазина IKEA планируется осенью 2022 года.

По словам исполнительного директора IKEA в странах Балтии Р. Йоханнессона, начало строительных работ является важной вехой в деятельности IKEA в Эстонии: ”Компания IKEA вошла на рынок Эстонии в августе 2019 года. Тогда в Таллинне начал работать э-магазин и пункт выдачи товаров. Мы очень благодарны за успешное начало, которое превзошло все наши ожидания. Теперь мы готовы осуществить следующий шаг — предложить жителям Эстонии полный опыт использования IKEA. Новый концептуальный магазин IKEA поможет нам осуществить главное видение — предлагать лучшие условия удобным и доступным способом для жителей Эстонии”.

Магазин IKEA будет находиться в двухэтажном здании площадью 30 000 квадратных метров, в котором будет представлено более 8 000 предметов интерьера и товаров для дома. Также здесь будет открыт ресторан, магазин шведских продуктов и бистро.

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