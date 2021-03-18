Новый портал отопительных систем: изменятся ли требования для собственников жилья?

“Собственники жилья по-прежнему должны чистить дымоходы раз в год, раз в пять лет прибегая к услугам профессионального трубочиста, но благодаря порталу им больше не придется в течение пяти лет сохранять выданный трубочистом акт — информация будет вноситься на портал, где с ней сможет ознакомиться и сам собственник. Страховщики будут иметь доступ к содержащейся на портале информации только при рассмотрении страховых случаев”, — прокомментировала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

По словам Хабакукк, большинство пожаров в Эстонии не вызваны очагами и связанными с ними проблемами. Причиной в основном становится беспечное поведение людей: курение, забытая на плите еда, оставленные без присмотра свечи и тому подобное. Вторая по распространенности причина возгораний — поломки электрических установок и устройств.

“Очаги среди причин возгораний стоят где-то в конце списка, и вообще в последние лет двадцать ситуация постоянно улучшается. Раньше строительные работы часто были самодеятельными: вспоминается случай, когда кто-то сделал трубу каменки из обычной вентиляционной трубы, которая к тому же касалась деревянной потолочной балки. Конечно, балка загорелась уже при пробной топке. Радует, что с годами осведомленность населения улучшается и такая самодеятельность встречается все реже”, — сказала Хабакукк.

Пожар является основным риском домашнего страхования, что обязательно указано в договоре. “Чуть больше чем за два года PZU Kindlustus было рассмотрено 95 случаев в связи с пожарами, большинство из которых были незначительными локальными возгораниями. С пожарами, в которых гибнет все имущество, PZU Kindlustus сталкивается три-четыре раза в год”, — добавила представитель страховой компании.