Что важнее при ремонте — энергоэффективность или стоимость работ?

“Наше исследование показало, что при принятии решения о ремонте люди в первую очередь учитывают своё финансовое положение и желание сделать свою жизнь более комфортной. При этом стоимость работы и энергоэффективность практически одинаково важны для людей. Мы рады видеть такую картину, поскольку повышение энергоэффективности жилых домов — это долгосрочное вложение, направленное как на сокращение расходов на жилье, так и на сохранение окружающей среды”, — говорит руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

Жители Эстонии больше всего готовы вкладывать средств в светодиодные светильники (50%), покупку электронных товаров с классом энергопотребления A или выше (49%), повышение энергоэффективности (32%), например снижение потерь тепла, установку солнечных панелей или геотермального отопления, и умные решения, повышающие энергоэффективность (20%). Почти треть респондентов заявили, что готовы инвестировать во все эти решения.

35% респондентов всегда выбирают наиболее энергоэффективное электронное устройство, а 30% сначала оценивают, окупается ли более высокая цена. В то же время только три процента респондентов заявили, что они вообще не принимают во внимание энергоэффективность при покупке устройства. Почти две трети опрошенных (61%) говорят, что средний класс энергии бытовой техники в их домах — А или выше.

“Реновация жилья часто является для людей крупным мероприятием и вложением средств, которые следует использовать с максимальной эффективностью. Всегда полезно приложить дополнительные усилия для повышения энергоэффективности — от замены окон и дверей до установки солнечных панелей. Наша цель — побудить наших клиентов принимать такие дальновидные и экологически безопасные решения, и с этой целью мы также разработали более выгодные условия кредитования как для энергоэффективного ремонта, так и для установки солнечных панелей”, — добавила Пяргма.

Советуем прочитать: