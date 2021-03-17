Пустующее жилье сдадут бедным? Как Испания решает квартирный вопрос

По мнению опрошенного DW профессора политологии Мадридского университета Эмилио Лопеса Альгеро, Балеары “стали пионером экспроприации неслучайно”. Дело в том, что администрация архипелага представлена теме же силами, что и центральное правительство в Мадриде , а именно — альянсом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левопопулистской партии “Подемос”. Так что “смелость эксперимента” балеарцев объясняется поддержкой сверху, считает эксперт.

Объектом экспроприации стала, в первую очередь, собственность банков — квартиры, изъятые у неплательщиков ипотечных кредитов, а также неиспользуемая недвижимость риэлторских контор, инвестиционных и строительных компаний, частных лиц. В администрации надеются, что за счет экспроприации в ближайшее время на Балеарах можно будет помочь почти 5,5 тыс. семей.

Как сообщили DW в пресс-службе правительства архипелага, экспроприированы только квартиры, пустовавшие более 2 лет и принадлежащие собственникам, у которых имеется 10 и более единиц жилья. Речь идет о квартирах размером от 40 до 100 кв. метров. Ежемесячная плата за них будет в два раза ниже существующей на рынке недвижимости в наем: в среднем она не превысит 300-400 евро.

Еще в 7 автономных регионах страны (из 17) уже составлены списки незаселенных квартир. Правда, местные власти пока не отваживаются самостоятельно проводить экспроприацию и дожидаются нового Жилищного кодекса. Правительство Испании обещает утвердить кодекс до конца марта. Объявлено, что он сделает экспроприацию нормой, призванной решить жилищную проблему в стране. Эта перспектива вызывает беспокойство у владельцев недвижимости и независимых экспертов.

В испанских городах власти забирают у владельцев незаселенные квартиры с целью разместить в них нуждающихся. Пионером по части экспроприации стали региональные власти Балеарских островов. В начале марта 2021 года они передали в муниципальную собственность сотни квадратных метров пустующего жилья, принадлежащего банкам, различным фирмам и частным владельцам. В обретенных таким образом квартирах за умеренную плату расселяются нуждающиеся в улучшении жилищных условий малообеспеченные семьи, в том числе иммигранты. Бывшим владельцам обещана компенсация.

Он напомнил, что соглашаясь войти в правящую коалицию в 2019 году, “Подемос” обязала ИСРП уступить ее требованию о “мобилизации пустующих квартир для обеспечения малоимущих конституционным правом на достойное жилье”. Зампред правительства и лидер “Подемос” Пабло Иглесиас даже требовал экспроприировать квартиры у владельцев, имеющих не 10, а лишь 5 единиц недвижимости, с чем ИСРП не согласилась.

Кто лишился недвижимости на Балеарах

Представители крупного бизнеса, к примеру, банки Sabadell, BBVA, Bankia и Santander, чью пустующую недвижимость изъяла балеарская администрация, воздерживаются от негативных комментариев, видимо не желая, как отмечает популярное издание Confidencial, ссорится с властями. Однако, владельцы многих других предприятий и фирм, которых затронуло нововведение, открыто высказывают свое недовольство. Так, Хуан Антонио Лопес, хозяин фирмы G&G Low Cost, пожаловался в интервью агентству Europa Press, что мера властей его разорила.

У предпринимателя, занимающегося куплей-продажей жилья, забрали 9 из 10 квартир его фирмы. Они были приобретены несколько лет назад в здании, требующем капитального ремонта, и после произведенных работ дожидались официального разрешения на продажу и заселение. Однако вместо разрешения власти объявили владельцу о конфискации его недвижимости,предложив за нее компенсацию, которая даже наполовину не покрывает затрат на приобретение и ремонт этих квартир. Так что Лопес подал в суд на экспроприаторов.

Резкой критике политику экспроприации подвергла Asval — Ассоциация владельцев недвижимости в наем. Она назвала ее “атакой на право частной собственности, которая создает нестабильность на рынке недвижимости, может привести к снижению инвестиций — испанских и зарубежных — в строительство и в итоге к росту цен на жилье”.