Это нормально? При установке двери фирма испортила отделку на лестничной площадке
Около 20 лет назад Ольга с мужем заказали входную дверь в фирме Saku Metall. Им очень понравилось и качество двери, и как все было сделано. Оценили работу и соседи, которые также воспользовались услугами этой фирмы. А потом, благодаря сарафанному радио, там же дверь заказали и друзья семьи.
Испорченный вид
”Когда поставили нашу дверь, нам показалось, что она не очень плотно прилегает. Обратились снова в фирму — тут же к нам приехал мастер, что-то там переделал, добавил что-то, и мы до сих пор нарадоваться не можем, — делится Ольга. — Подруге моей понравилось, она тоже заказала дверь в Saku Metall, тоже все было хорошо. В общем, у нас были только положительные впечатления об этой фирме”.
Прошло 20 лет. И когда сын Ольги Евгений переехал в другую квартиру и стал делать там ремонт, вопросов, где заказать новую входную дверь, не возникло — конечно же, в Saku Metall.
”Заказали дверь, стоила она больше 1300 евро. Установили в первых числах февраля, сделали все быстро, — рассказывает Евгений. — После окончания работ сразу было видно, что в ходе установки мастер испортил и стены вокруг двери, и плитку на полу на лестничной площадке расколол. Естественно, мастеру сразу были высказаны претензии. Он ответил, что он этим не занимается и передаст все претензии в фирму”.
”Помимо этого дверь неплотно прилегает. На замок ее закрываешь, а она ерзает туда-сюда, — демонстрирует молодой человек. — Мастер сказал, что за дополнительные деньги нужно поставить изнутри какой-то металлический уголок. Даже замеры для него были все сделаны. Я согласился его оплатить, но ждал, когда выставят счет. А они пропали и больше на связь не выходили после того, как я предъявил претензии из-за испорченной отделки на лестничной площадке”.
Евгений написал в Saku Metall, что в подъезде была повреждена отделка. Но ему ответили, что все в порядке, повреждения в пределах нормы, и установщик не несет ответственности за них. На этом всякое общение между фирмой и ее клиентом прекратилось.
”Мне не надо никаких денег от них, просто пусть приведут в порядок то, что испортили”, — заявляет владелец квартиры.
”Никогда такого не видел”
Председатель квартирного товарищества на улице Таммсааре Ахти Курм говорит, что ни разу не видел, чтобы при установке двери так портили лестничную площадку.
”Я занимаюсь своей работой уже 20 лет и никогда такого не видел, это впервые. Я тоже написал в Saku Metall претензию, просил компенсировать расходы на восстановительные работы. Но мне ответили, что условия договора выполнены, подпись заказчика стоит — значит, все в порядке, — рассказывает Курм. — Конечно, внешний вид подъезда испорчен. И если смотреть с юридической точки зрения, то виноват владелец квартиры, заказавший работы. Но он не заказывал порчу стен и пола. Все-таки фирма должна отвечать за то, что сделала”.
Когда ”МК-Эстония” обратилась в Saku Metall с теми же фотографиями, что туда уже посылали и заказчик, и председатель товарищества, и попросила прокомментировать претензию, ответ в редакцию пришел следующий.
”Отвечая на заданный вами вопрос, сообщаем, что по поводу повреждения отделки стен, которая случилась во время установки двери на Таммсааре теэ, мы свяжемся с заказчиком, чтобы найти решение проблемы”, — сообщает ассистент AS Saku Metall Uksetehas Ирина Зайка.
И правда, в тот же день Евгений получил от Saku Metall письмо с предложением встретиться втроем с председателем и обсудить все вопросы.
Дверь — часть подъезда
”Многие думают, что дверь квартиры принадлежит собственнику квартиры. Но, если почитать закон, возникает сомнение. К квартире относится все то, что можно менять, не изменяя общий вид и конструкцию дома. Разве мы можем изменить входную дверь квартиры, не меняя вид подъезда? Не можем. Если в квартире две двери, можно сказать, что внутренняя относится к квартире, а внешняя, скорее всего, все-таки общая, — комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Аdvokaadibüroo Vindex. — Поэтому любой из собственников квартир, который видит ее, может высказать какое-то недовольство”.
В договоре, добавляет присяжный адвокат, когда заказываются работы, должно быть оговорено, какие именно работы нужно сделать и каков стандарт качества.
”Если об этом не договорились, то применяются общие строительные нормы и добрые традиции, согласно которым работа должна быть пригодна к использованию в течение пятидесяти лет и т. п. Кроме того, в случае, если эстонских стандартов относительно какой-то темы нет, у нас традиционно применяются финские стандарты строительства RYL, — отмечает Твердохлебов. — Читая договор, надо выяснить, о чем стороны договорились. Если они договорились, что демонтируют старую дверь и установят новую без отделки, то отделкой строительная фирма не должна была заниматься. Возможно, такие работы надо было заказать отдельно”.
Если в договоре не было ничего касательно отделки, Евгений Твердохлебов советует смотреть общий смысл договора — на что надеялся заказчик, как он мог понимать условия договора.
”Поскольку установщик дверей является профессионалом, то он должен был обратить внимание заказчика-непрофессионала на то, что после установки двери потребуются дополнительные работы по отделке, могут возникнуть какие-то сложности и так далее”, — поясняет Твердохлебов.
Он добавляет, что требование к установщику двери может предъявлять только заказчик, с которым был заключен договор.
”По новому закону, квартирное товарищество может представлять коллективные интересы только в споре с членами этого товарищества. То есть КТ не может предъявить претензии фирме по установке дверей, а только собственнику квартиры, в которую дверь установили, — констатирует присяжный адвокат. — Иными словами, товарищество может потребовать только у собственника квартиры, чтобы он привел внешний вид двери и подъезда в надлежащее состояние. Так как строители — всего лишь исполнители воли хозяина квартиры, который решил поменять дверь и сам за все отвечает. Формально собственник квартиры испортил общую вещь и должен ее восстановить”.
”Если нет данных о том, что отделку в подъезде испортили умышленно или в результате грубой неосторожности, например, из рук выпал инструмент и разбил ее, а просто в ходе работ так получилось и иначе невозможно было сделать, вероятно, такую ситуацию можно расценивать как норму. С другой стороны, если отделка повреждена, нужно вернуть все, как было, — говорит Евгений Твердохлебов. — Если фирма не согласна с претензиями, и вопрос не будет решен, заказчик работ может обратиться в суд. Еще такие споры между человеком и фирмой рассматривает бесплатно Комиссия по потребительским спорам. Это иногда помогает договориться, найти компромисс. Однако решения комиссии для исполнения не обязательны”.
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