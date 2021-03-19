Это нормально? При установке двери фирма испортила отделку на лестничной площадке

Около 20 лет назад Ольга с мужем заказали входную дверь в фирме Saku Metall. Им очень понравилось и качество двери, и как все было сделано. Оценили работу и соседи, которые также воспользовались услугами этой фирмы. А потом, благодаря сарафанному радио, там же дверь заказали и друзья семьи.

Испорченный вид

”Когда поставили нашу дверь, нам показалось, что она не очень плотно прилегает. Обратились снова в фирму — тут же к нам приехал мастер, что-то там переделал, добавил что-то, и мы до сих пор нарадоваться не можем, — делится Ольга. — Подруге моей понравилось, она тоже заказала дверь в Saku Metall, тоже все было хорошо. В общем, у нас были только положительные впечатления об этой фирме”.

Прошло 20 лет. И когда сын Ольги Евгений переехал в другую квартиру и стал делать там ремонт, вопросов, где заказать новую входную дверь, не возникло — конечно же, в Saku Metall.

”Заказали дверь, стоила она больше 1300 евро. Установили в первых числах февраля, сделали все быстро, — рассказывает Евгений. — После окончания работ сразу было видно, что в ходе установки мастер испортил и стены вокруг двери, и плитку на полу на лестничной площадке расколол. Естественно, мастеру сразу были высказаны претензии. Он ответил, что он этим не занимается и передаст все претензии в фирму”.

”Помимо этого дверь неплотно прилегает. На замок ее закрываешь, а она ерзает туда-сюда, — демонстрирует молодой человек. — Мастер сказал, что за дополнительные деньги нужно поставить изнутри какой-то металлический уголок. Даже замеры для него были все сделаны. Я согласился его оплатить, но ждал, когда выставят счет. А они пропали и больше на связь не выходили после того, как я предъявил претензии из-за испорченной отделки на лестничной площадке”.

Евгений написал в Saku Metall, что в подъезде была повреждена отделка. Но ему ответили, что все в порядке, повреждения в пределах нормы, и установщик не несет ответственности за них. На этом всякое общение между фирмой и ее клиентом прекратилось.