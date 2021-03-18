ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | На двери подъезда нет номеров квартир — кто несет ответственность?
На вопрос отвечает руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди.
“То, как должно быть обозначено здание, регулируют правила благоустройства самоуправлений. Например, правила благоустройства города Таллинна предписывают, что владелец недвижимости и постройки должен обеспечить в соответствии с нумерацией зданий и квартир в установленном горуправой порядке наличие верного номерного знака на здании или на входе в недвижимость и его видимость с дороги общего пользования в том числе в темное время”, — описал Марди.
Марди добавил, что советует всем товариществам обязательно позаботиться о том, чтобы как здание, так и подъезды были как следует обозначены, чтобы не возникало напрасной путаницы и, например, в критический момент человек не остался без необходимой помощи. “Владельцы квартир должны позаботиться о том, чтобы на двери их квартиры был номер и работал дверной звонок”, — добавил он.
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