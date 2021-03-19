Аналитик: осенью покупать квартиру будет поздно

“Рынок недвижимости инертен, за короткий промежуток времени не может появиться большое количество предложений. Те, кто начнут инвестировать свои пенсионные деньги в недвижимость в сентябре или октябре, попытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Они опоздают и купят недвижимость тогда, когда доходы от аренды будут низкими. Кроме того, стоимость недвижимости будет очень высокой, поэтому на тот момент ее потенциал роста уже будет реализован”, — сказал Тоомпарк.