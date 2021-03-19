19.03.2021, 08:00
Аналитик: осенью покупать квартиру будет поздно
Фото: Pixabay
По словам аналитика по вопросам недвижимости Тыну Тоомпарка, столичный рынок квартирной недвижимости может ждать дефицит: покупательская активность сохраняется, однако большого количества новых предложений не предвидится, пишет dv.ee.
“Рынок недвижимости инертен, за короткий промежуток времени не может появиться большое количество предложений. Те, кто начнут инвестировать свои пенсионные деньги в недвижимость в сентябре или октябре, попытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Они опоздают и купят недвижимость тогда, когда доходы от аренды будут низкими. Кроме того, стоимость недвижимости будет очень высокой, поэтому на тот момент ее потенциал роста уже будет реализован”, — сказал Тоомпарк.
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