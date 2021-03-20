Рынок жилищных кредитов бьет рекорды. Один банк демонстрирует огромный рост. Ожидается значительное повышение цен?

Менеджер по развитию бизнеса сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ говорит, что на рынке жилищных кредитов в последние месяцы заметно некоторое оживление. Количество ходатайств о жилищном кредите в январе и феврале увеличилось в SEB по сравнению с периодом год назад примерно на 6%, количество договоров выросло приблизительно на 11%.

“Сделки осуществляют клиенты, на чьи доходы не повлиял коронавирус. Оживление рынка жилищных кредитов поддерживали активность рынка недвижимости и увеличившийся спрос на объекты новостроек”, — сказала Коплимяэ.

Руководитель по коммуникации банка LHV Прийт Рум говорит, что спрос на жилищные кредиты постоянно большой и на примере LHV количество ходатайств близко к рекордным уровням.

“В то же время видно увеличение конкуренции на рынке, что также сделало клиентов более требовательными. Количество ходатайств еще не уменьшили и общественные ограничения для воспрепятствования коронавирусу”, — констатирует он.

Мощный рост Luminor

Руководитель отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадик для начала говорит, что интерес к жилищным кредитам действительно вырос. Выясняется, что это скромная формулировка.

“Luminor за первые два месяца этого года выдал жилищных кредитов в уже более чем в три раза большем объеме, чем в прошлом году в это же время, и при этом размер среднего жилищного кредита составляет 105 000 евро, что на 33% больше, чем в прошлом году”, — заявляет Раадик. Правда, Luminor также относительно недавно начал более серьезно действовать на рынке. Но кажется, что наибольшие сливки снимают с ситуации именно они.

Раадик верит, что за увеличившейся активностью, безусловно, стоит восстановление снизившегося в прошлом году из-за пандемии коронавируса чувства уверенности. С одной стороны, стройки на некоторое время приостановились, и, с другой стороны, люди тоже отложили свои планы покупки, чтобы увидеть, как сложится ситуация.