Рынок жилищных кредитов бьет рекорды. Один банк демонстрирует огромный рост. Ожидается значительное повышение цен?
Менеджер по развитию бизнеса сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ говорит, что на рынке жилищных кредитов в последние месяцы заметно некоторое оживление. Количество ходатайств о жилищном кредите в январе и феврале увеличилось в SEB по сравнению с периодом год назад примерно на 6%, количество договоров выросло приблизительно на 11%.
“Сделки осуществляют клиенты, на чьи доходы не повлиял коронавирус. Оживление рынка жилищных кредитов поддерживали активность рынка недвижимости и увеличившийся спрос на объекты новостроек”, — сказала Коплимяэ.
Руководитель по коммуникации банка LHV Прийт Рум говорит, что спрос на жилищные кредиты постоянно большой и на примере LHV количество ходатайств близко к рекордным уровням.
“В то же время видно увеличение конкуренции на рынке, что также сделало клиентов более требовательными. Количество ходатайств еще не уменьшили и общественные ограничения для воспрепятствования коронавирусу”, — констатирует он.
Мощный рост Luminor
Руководитель отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадик для начала говорит, что интерес к жилищным кредитам действительно вырос. Выясняется, что это скромная формулировка.
“Luminor за первые два месяца этого года выдал жилищных кредитов в уже более чем в три раза большем объеме, чем в прошлом году в это же время, и при этом размер среднего жилищного кредита составляет 105 000 евро, что на 33% больше, чем в прошлом году”, — заявляет Раадик. Правда, Luminor также относительно недавно начал более серьезно действовать на рынке. Но кажется, что наибольшие сливки снимают с ситуации именно они.
Раадик верит, что за увеличившейся активностью, безусловно, стоит восстановление снизившегося в прошлом году из-за пандемии коронавируса чувства уверенности. С одной стороны, стройки на некоторое время приостановились, и, с другой стороны, люди тоже отложили свои планы покупки, чтобы увидеть, как сложится ситуация.
“Все-таки как люди, так и девелоперы увидели, что ситуация не ухудшилась так, как сначала думали, и с планами продолжили. Промежуточный период остановки в свою очередь перенес многие процессы продажи и покупки на этот год. Вдобавок наш главный экономист прокомментировал, что если сначала боялись и падения цен на недвижимость, то этого не произошло, и как в случае других стран Европы, так и в случае Эстонии скорее можно говорить о росте цен на недвижимость. Это также дало людям ободряющий сигнал”, — говорит Раадик.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма сперва говорит, что количество желающих получить кредит начиная с начала года было очень высоким и интерес большой. Ходатайство подают с двумя целями: во-первых, для того, чтобы понять, сколько банк готов дать в кредит, чтобы выбирать подходящее имущество на рынке недвижимости и одновременно продолжать накопление самофинансирования, и, во-вторых, ходатайства о кредите подают тогда, когда определенное имущество выбрано и есть желание его купить.
“Сейчас рынок недвижимости очень активный, в качестве одной из причин клиенты называют, что в прошлом году отложили совершение сделки. Теперь же готовы, потому что доход и работа есть и подходящее имущество найдено”, — поясняет Пяргма.
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