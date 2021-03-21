Как обставить по фэншуй маленькую квартиру: 7 советов

Настало время узнать о необычных советах, которые в большей мере подходят квартирам малого размера. Не отчаивайтесь, если у вас маленькая квартира, потому что вы всегда можете сделать ее местом силы.

Проблемы маленькой квартиры

Как известно, удачу и позитив в нашу жизнь приносит созидательная энергия Ци. Она должна свободно циркулировать в помещении, но для этого нужно много пространства. У однокомнатных квартир и студий, к тому же, есть проблема: в них одно или два помещения, поэтому приходится зачастую сочетать гармонию разных зон в одной комнате. Оказывается, есть выход из этой ситуации.

Правила фэншуй для маленькой квартиры

1. Привыкайте к минимализму. В маленькой квартире не должно быть ничего лишнего. Наличие большого числа вещей блокирует потоки энергии, и она может застаиваться, что негативно отражается на настроении людей.

2. Применяйте зонирование. Если вы живете в студии, то постарайтесь как-то отделить кухню от места, где вы работаете, спите или развлекаетесь. Это можно сделать цветом, модными ширмами, разным напольным покрытием либо всем вместе. Чтобы понять, где и какую зону лучше расположить, воспользуйтесь сеткой Багуа.

3. Не ставьте ничего перед окнами. Энергия Ци входит в дом через входную дверь или через окна, а потом выходит с противоположной стороны. Не загораживайте окна, даже если вам хочется поставить побольше мебели. Задействуйте все уголки помещения.

4. Постарайтесь разместить как можно дальше друг от друга мойку и плиту. Стихии Воды и Огня не должны соприкасаться.

5. Не захламляйте балкон. Не важно, чисто там или нет, лежат там важные вещи или хлам. Балкон всегда должен быть свободен. Через него также проходит много позитивной энергии Ци, направленной от окна к входной двери.

6. Старайтесь оставлять хотя бы немного пространства посередине комнаты или кухни. В маленькой квартире мало места, но середина ее должна оставаться свободной.