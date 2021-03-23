ФОТО | Обновляем кухню: практичные покупки до 10 евро

“Готовя что-то вкусное, я задумываюсь, как сделать этот процесс ещё проще и приятнее. Небольшие помощники на кухне помогут не только облегчить готовку, они могут снизить количество отходов, быть более экологичными и создать более организованное пространство на кухне”, — говорит дизайнер IKEA, Элийзе Таммекиви. Она делится советами, как обустроить кухню за несколько евро, а некоторые идеи не будут стоить и цента.

Улучшения, которые ничего не будут стоить:

· Освободить пространство. Посмотрите на всё, что у вас есть на кухне, и оцените, что из этого вы используете регулярно. Освободите место и порадуйте кого-то теми вещами, которые грузом лежат на кухне без пользования.

· Следующий шаг: Разложите все предметы со столешницы по ящикам и полкам, освободим зону для работы на кухне. Предметы схожие по назначению рядом. Продумайте удобное расположение утвари.

· Почистите и помойте столешницу и шкафчики. Мытье шкафчиков не сильно изменит вашу кухню, но вы увидите разницу, если всё же сделаете это. И куда приятнее раскладывать всю утварь в вымытые шкафчики.

Кухонные помощники до 1 EUR:

· Лоток для столовых приборов. Лоток поможет хранить столовые приборы упорядоченно, и всё необходимое будет под рукой. Использование вставок в ящики позволит расширить пространство ящиков.

· Кухонные полотенца и тряпочки — многоразовые товары, которые сократят количество используемых бумажных полотенец. Благодаря петелькам, их легко повесить и хранить. Текстиль - наиболее простой способ обновить пространство.

· Щёточка для посуды. Благодаря удобным моющим аксессуарам, даже мытьё больших кастрюль может пройти легко, а скребок на щётке поможет избавиться от остатков пищи.

Кухонные помощники до 5 EUR:

· Рейки и крючки. Освободят место на столешнице, и вся нужная утварь будет под рукой.