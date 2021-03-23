ФОТО | Обновляем кухню: практичные покупки до 10 евро
“Готовя что-то вкусное, я задумываюсь, как сделать этот процесс ещё проще и приятнее. Небольшие помощники на кухне помогут не только облегчить готовку, они могут снизить количество отходов, быть более экологичными и создать более организованное пространство на кухне”, — говорит дизайнер IKEA, Элийзе Таммекиви. Она делится советами, как обустроить кухню за несколько евро, а некоторые идеи не будут стоить и цента.
Улучшения, которые ничего не будут стоить:
· Освободить пространство. Посмотрите на всё, что у вас есть на кухне, и оцените, что из этого вы используете регулярно. Освободите место и порадуйте кого-то теми вещами, которые грузом лежат на кухне без пользования.
· Следующий шаг: Разложите все предметы со столешницы по ящикам и полкам, освободим зону для работы на кухне. Предметы схожие по назначению рядом. Продумайте удобное расположение утвари.
· Почистите и помойте столешницу и шкафчики. Мытье шкафчиков не сильно изменит вашу кухню, но вы увидите разницу, если всё же сделаете это. И куда приятнее раскладывать всю утварь в вымытые шкафчики.
Кухонные помощники до 1 EUR:
· Лоток для столовых приборов. Лоток поможет хранить столовые приборы упорядоченно, и всё необходимое будет под рукой. Использование вставок в ящики позволит расширить пространство ящиков.
· Кухонные полотенца и тряпочки — многоразовые товары, которые сократят количество используемых бумажных полотенец. Благодаря петелькам, их легко повесить и хранить. Текстиль - наиболее простой способ обновить пространство.
· Щёточка для посуды. Благодаря удобным моющим аксессуарам, даже мытьё больших кастрюль может пройти легко, а скребок на щётке поможет избавиться от остатков пищи.
Кухонные помощники до 5 EUR:
· Рейки и крючки. Освободят место на столешнице, и вся нужная утварь будет под рукой.
· Контейнеры с крышкой. Пищевые контейнеры без BPA, которые можно складывать один на другой, заметно сэкономят место в холодильнике и в морозилке, если вам надо сложить остатки со стола или еду на хранение. Контейнеры сделаны из закалённого стекла и могут служить в качестве посуды для подачи блюд.
· Закрывающиеся пакеты. Материал пакетов без BPA, они закрываются и сохранят содержимое свежим. Пакеты можно отправлять в морозилку, в пакет можно класть продукты температурой до 50°C.
· Крышки для продуктов. Крышки из силикона удобно использовать как для еды, так и напитков. Подойдут как для банок, так и для стеклянных контейнеров и даже для фруктов, например, спасут половинку лимона от высыхания.
· Держатель для утвари. Всю утварь можно сложить в удобный держатель и расположить его на столешнице. Дерево или матовый метал будет выглядеть элегантно и современно. Избегайте пластиковых держателей, который могут испортить вид кухни.
· Подставка для кружек. Расположите кружки на подставку, чтобы освободить столешницу. Любимые кружки будут радовать глаз, будут под рукой и всегда на одном месте.
· Дозатор для моющего средства. Избегайте одноразовых пластиковых бутылочек от моющего средства. Ваша кухня будет выглядеть красиво, если вы используете дозатор для средства, который подходит под стиль вашей кухни.
Кухонные помощники до 10 EUR:
· Контейнеры для сортировки мусора. Отличный способ, как собирать бумажный, пластиковый и другой перерабатываемый мусор. Поставьте под раковину удобные контейнеры, которые складываются один на другой.
· Набор ножей. Удобные ножи из нержавеющей стали станут отличными помощниками на кухне. Разная длина лезвия — для разных нужд: чистка овощей и фруктов, нарезка. С помощью магнитной ленты вы можете красиво и удобно закрепить их над столешницей.
· Дуршлаг из нержавеющей стали и силикона. Он выдерживает температуру до 220°C, и его можно использовать для приготовления на пару, и что удобно, дуршлаг легко складывается и не займёт много места.
· Держатель для бутылок. Положите бутылки с водой или другие бутылки на держатель, чтобы создать упорядоченный вид на кухне.
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