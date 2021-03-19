Поздравляем со Всемирным днем сна! 6 рекомендаций по выбору матраса
1) Матрас не должен быть слишком мягким или слишком жестким
Если в обычной ситуации я бы посоветовал выбирать матрас, полежав на нем и “примерив” его, то при покупке матраса в интернет-магазине в первую очередь нужно решить, какую жесткость вы предпочитаете. По большей части матрасы бывают трех степеней жесткости: жесткие, среднежесткие и мягкие. Ключевое правило выбора матраса — он не должен быть слишком мягким или слишком жестким. При проблемах со спиной, шеей или суставами лучше отдать предпочтение матрасу пожестче — он будет поддерживать позвоночник в правильном положении и, в отличие от мягкого матраса, вы не будете проваливаться в него, как в гамак.
2) Матрас с эффектом памяти адаптируется к форме тела
Универсальное решение — матрас с эффектом памяти (по-английски — memory foam), адаптируется к принятому положению. То есть, сколько бы человек ни переворачивался ночью с боку на бок, на спину и на живот — матрас обеспечит поддержку, соответствующую форме тела. Следует учитывать, что с момента, как вы развернете купленный матрас с эффектом памяти, пройдет 2–3 дня, прежде чем он полностью расправится. Еще один момент — если раньше вы такими матрасами не пользовались, процесс привыкания к нему может занять до 4 недель.
3) Не ворочаться поможет пружинный матрас карманного типа
Большинство жителей Эстонии отдает предпочтение пружинным матрасам карманного типа (по-английски они называются pocket spring). Особенностью такого матраса является то, что он разделен на зоны. Зон в матрасе может быть 3, 5 или 7, а каждая из них состоит из пружинных блоков. Обычные пружинные матрасы, где все пружины соединены друг с другом, не очень хороши для совместного сна — как только второй человек пошевелится, вы это почувствуете. Матрас же карманного типа содержит несколько сотен небольших пружин, каждая из которых абсолютно независима от остальных, благодаря чему он предлагает идеальную поддержку. Пружинный матрас идеально подходит для человека, который много ворочается во сне, или для партнеров с большой разницей в весе.
4) Наматрасник дополняет матрас
Не следует недооценивать и такой важный компонент, как наматрасник (тонкий матрас) — с его помощью можно существенно улучшить или дополнить основной матрас. Я рекомендую всегда покупать матрас и наматрасник комплектом — нет никакого смысла стелить поверх хорошего дорогого матраса еще более эксклюзивный наматрасник, поскольку может статься, что он будет “заглушать” качества основного матраса. Если же случится, что вы ошиблись в выборе матраса, наматрасник поможет его смягчить или, наоборот, сделать более жестким. Оптимальная толщина наматрасника — 4–6 см.
5) В Эстонии есть ценители матрасов из кокосового волокна
Наиболее распространены такие наполнители матрасов, как поролон, ватин, хлопок и латекс, однако в последнее время популярность в Эстонии завоевывает кокос. Во всем мире матрасы с наполнителем из кокосового волокна, или койры, являются синонимом жесткости, но они также отлично пропускают воздух, благодаря чему подходят для аллергиков и людей, которые во сне интенсивно потеют.
6) Срок службы матраса в ваших руках
Ключ к продлению срока службы матраса — регулярный уход за ним. Каждые два месяца матрас следует переворачивать, меняя не только верх и низ, но и положение “голова — ноги”. Во время замены постельного белья наматрасник следует выбивать, а матрас — пылесосить (возьмите насадку для мягкой мебели). Если ваши матрас и наматрасник со съемными чехлами, периодически чехлы следует стирать или сдавать в химчистку в соответствии с рекомендацией производителя. Если вам повезло жить в частном доме или квартире с балконом, с наступлением первого весеннего тепла рекомендуется на пару часов вынести матрас проветриваться и хорошенько выбить его выбивалкой для ковров или просто прочной палкой, чтобы избавиться от накопившейся пыли и пылевых клещей.
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