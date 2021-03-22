Дизайн и интерьер
22.03.2021, 08:01

ФОТО | Любовное гнездышко в Старом городе: министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и ее муж открывают двери в свой прекрасный дом

 
Анна-Мария Вейдеманн-Макко
Величественную люстру в гостиной приобрели в магазине светильников 16 лет назад перед переездом.
Величественную люстру в гостиной приобрели в магазине светильников 16 лет назад перед переездом.
Aivar Kullamaa
Кейт Пентус-Розиманнус (45) и Райн Розиманнус (52) вместе 22 года. Из них 16 они живут в уютной квартире в построенном в 1880 году доме на улице Пикк в Старом городе Таллинна, которая является отражением хозяев. Во время кризиса здесь также центр удаленной работы министра финансов, пишет Kroonika.
Рояль.

В Старый город Кейт и Райн переехали в 2005 году, и обстановку того времени они на протяжении лет дополняли только привезенными из дальних стран добавляющими цвета картинами. Над диваном в рамке кусок индийского свадебного одеяла. Из-за штор выглядывают фигуры индонезийских женщин с острова Ломбок в группе Зондских островов.

Камин.

Совместная готовка.

Сейчас кухня частично исполняет и роль домашнего офиса. Райн и Кейт надеются этим летом провести работы по обновлению кухни.

Долгие ужины для друзей.

Роскошную трехкомнатную квартиру площадью 115 квадратных метров пара купила при помощи кредита в готовом виде. В ней остались светильники, шторы и часть мебели предыдущего владельца. “Большая часть мебели и есть 16-летней давности, но для нас все-таки родная. Единственная вещь, которая теперь начала потихоньку отказывать, это кухня. Очевидно, мы своей интенсивной готовкой в течение 16 лет накладывали такую нагрузку, что техника начинает прекращать сотрудничество. Когда кризис снова позволит, обновление кухни следует предпринять точно”, — раскрывает Кейт планы ремонта на ближайшее время.

Во всей квартире старались соблюдать соответствующий истории дома стиль, большая часть мебели куплена в местных мебельных магазинах и антикварных лавках. Дома у Розиманнусов много книг — их читают как для самообразования, так и для развлечения.

Книги.

Подарок легендарного президента Райну при уходе из Кадриорга. Райн работал советником Леннарта Мери в 1994-1997 годах.

Волею обстоятельств дома также кабинет удаленной работы министра, где она проводит собрания в Zoom и дает интервью. На массивном письменном столе бросаются в глаза фуражка Бостонского университета и куча разных средств защиты лица на все случаи жизни — от шелковых масок до хирургических масок.

Напротив рабочего стола алтарь сувениров из поездок, который напоминает Розиманнусам их путешествия в места, куда обычный турист вряд ли попадет. Есть предметы, которые привезены из поездок в Папуа — Новую Гвинею и на пограничные территории Эфиопии и Судана. Прямо перед локдауном прошлой весной Розиманнусам удалось побывать в Марокко, о чем напоминает посуда для тушения (таджин).

Дальние страны.

Привезенные с границы Эфиопии и Судана шейные кольца, которые в племени хамер обозначают брачный статус женщины. Темные похожие на плоскую тарелку пластины - это губные пластины женщин племени мурси. Похожий на кирку инструмент привезли из Папуа - Новой Гвинеи, где его повседневно использовали местные.

Эстонский дизайн

Ванная.

Когда утром хватают с полки кружку для кофе, с каждой из них вспоминается какая-то приятная история.

Ангел, которого Кейт изготовила себе в подарок на Рождество в школе скульптуры Тауно Кангро.

Результат рукоделия пятилетней давности - изваянный братом Кейт Стеном ангел.

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