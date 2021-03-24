Как предотвратить конфликты между птицами, животными и собственниками домов?
Места гнездования многих видов птиц, обитающих в городах и других населенных пунктах, связаны со строениями. К примеру, чайки строят гнезда и высиживают птенцов на крышах, черные стрижи — в щелях строений, а ласточки — под карнизами домов. Поэтому приступая к строительным и ремонтным работам, человек может попасть в ситуацию, когда работы придется отложить на несколько месяцев. Беспокоить птиц и животных во время периода размножения и гнездования не этично и запрещено законом. Домовладельцам и квартирным товариществам следует считаться с природными обитателями и при необходимости своевременно приводить в порядок строения.
“Во избежание размножения и гнездования обитающих в естественной природе видов на крышах, под карнизами, на чердаках, за обшивкой зданий, на балконах, на складских площадках и в других подобных местах, нужно уже сейчас, до начала периода размножения и гнездования, регулярно осматривать строения и при необходимости производить уход. Также следует ограничить доступ к пищевым отходам и избегать прикармливания диких животных и птиц. Легкий доступ к пище привлекает диких животных снова и снова назад к человеку, из-за этого может возникнуть ряд проблем. Поэтому разумнее всего предотвратить возникновение конфликтов с природными поселенцами заранее”, — говорит главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.
В Эстонии также довольно распространены случаи, когда за облицовкой здания или между конструкциями крыши располагается летняя колония летучих мышей для выведения потомства. Летучие мыши — долгожители и живут на одном и том же месте десятки лет, в том числе и в строениях, построенных людьми. Самки летучих мышей рождают потомство и позже прячутся вместе с беспомощными детенышами в этих местах по нескольку месяцев. Все летучие мыши Эстонии находятся под охраной.
Если летучие мыши заселили строение, следует сообщить о колонии в Департамент окружающей среды. Специалисты помогут домовладельцам найти решение, как запланировать ремонтные и строительные работы так, чтобы по возможности как можно меньше беспокоить животных.
При планировании работ на правильное время домовладельцам принадлежит существенная роль. Если при ремонтных работах или реновации жилья возникают вопросы, связанные с природными обитателями, следует как можно скорее связаться с Департаментом окружающей среды.
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