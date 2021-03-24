Как предотвратить конфликты между птицами, животными и собственниками домов?

Места гнездования многих видов птиц, обитающих в городах и других населенных пунктах, связаны со строениями. К примеру, чайки строят гнезда и высиживают птенцов на крышах, черные стрижи — в щелях строений, а ласточки — под карнизами домов. Поэтому приступая к строительным и ремонтным работам, человек может попасть в ситуацию, когда работы придется отложить на несколько месяцев. Беспокоить птиц и животных во время периода размножения и гнездования не этично и запрещено законом. Домовладельцам и квартирным товариществам следует считаться с природными обитателями и при необходимости своевременно приводить в порядок строения.

“Во избежание размножения и гнездования обитающих в естественной природе видов на крышах, под карнизами, на чердаках, за обшивкой зданий, на балконах, на складских площадках и в других подобных местах, нужно уже сейчас, до начала периода размножения и гнездования, регулярно осматривать строения и при необходимости производить уход. Также следует ограничить доступ к пищевым отходам и избегать прикармливания диких животных и птиц. Легкий доступ к пище привлекает диких животных снова и снова назад к человеку, из-за этого может возникнуть ряд проблем. Поэтому разумнее всего предотвратить возникновение конфликтов с природными поселенцами заранее”, — говорит главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

В Эстонии также довольно распространены случаи, когда за облицовкой здания или между конструкциями крыши располагается летняя колония летучих мышей для выведения потомства. Летучие мыши — долгожители и живут на одном и том же месте десятки лет, в том числе и в строениях, построенных людьми. Самки летучих мышей рождают потомство и позже прячутся вместе с беспомощными детенышами в этих местах по нескольку месяцев. Все летучие мыши Эстонии находятся под охраной.