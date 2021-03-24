Выбор новых квартир неуклонно уменьшается. Таких продаж не было даже во время предыдущего бума!

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что еще два года назад в Таллинне и Харьюмаа предложение включало свыше 2 700 новых квартир, к которым добавлялись блоки в рядных домах и частные дома. “На сегодняшний день это количество понизилось примерно до 1 600 единиц, а средняя цена квадратного метра повысилась с 2 591 евро до 2 888 евро независимо от того, что в самой дорогостоящей зоне в центре города постоянно уменьшается объем проектов новой застройки”, — пояснил он.

“При этом важно отметить, что еще в мае прошлого года остаток новых квартир составлял свыше 2 300 единиц. Однако затем с началом первой волны коронавируса многие застройщики отложили ранее запланированные проекты застройки на неопределенное время, поэтому добавилось весьма незначительное количество новых проектов. Вместе с тем, конечные потребители достаточно быстро адаптировались к обусловленным распространением вируса ограничениям, поэтому ожидавшегося снижения цен не произошло, и сегодня мы видим такие показатели продаж новых квартир, которых не было даже во время предыдущего бума”, — сказал он.

Сооман отметил, что пока недостаточно причин для чрезмерных восторгов, поскольку сейчас еще невозможно оценить предполагаемые последствия второго локдауна всего государства. “Несмотря на то, что во время нынешнего кризиса деньги в мире пока еще не закончились и, вероятно, не так быстро закончатся, рынки все же сохраняют достаточно высокую чувствительность. Именно поэтому любой, даже самый незначительный спад может стать толчком к непропорционально активному развитию кризиса, тем более что не у всех потерявших работу людей есть сбережения, на которые можно было бы прожить год или два”, — добавил он.

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