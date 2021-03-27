Ситуация стабилизируется? Скачки показателей сделок с недвижимостью прекратились

Средняя стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии в феврале понизилась на 2%, и индекс остановился на ценовом уровне в 1 718 евро/м², количество сделок при этом осталось прежним.

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квартирной собственности, в январе составлял 1 756 евро/м².

Если в январе в индексированных городах было совершено 1 313 сделок с квартирной собственностью, то в феврале показатель заключенных сделок достиг 1 315.

Для сравнения — в феврале 2020 года, т.е. непосредственно перед началом коронакризиса, в индексированных городах было совершено 1 330 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что во время первой волны эпидемии коронавируса рынок застыл и сделки заключали лишь самые смелые. “Полгода спустя были отменены ограничивающие деятельность условия, и люди начали оформлять покупки, которые им ранее пришлось отложить. На сегодняшний день мы достигли первого важного показателя, свидетельствующего о том, что рыночная активность уже может быть сопоставима с предшествовавшим эпидемии периодом. Другой проблемой является, конечно, вопрос о том, какое влияние на экономику оказывает вторая, причем значительно более разорительная волна вирусных заболеваний”, — отметил Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 175 процента.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.