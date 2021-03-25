На рынке вторичного жилья цены на квартиры растут с каждым часом. Покупатели боятся "отстать от поезда"

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков сказал, что в течение последних двух недель повысилась стоимость трех квартир, предложенных им к продаже в качестве посредника, что было обусловлено давлением покупателей.

“Разница в цене на новые и старые квартиры стала чрезмерно большой, и покупатели опасаются, что они, образно говоря, могут попросту “отстать от поезда”. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, повлекла за собой значительный рост интереса к квартирам в спальных районах. Предчувствуя возможную конкуренцию, люди готовы даже предложить цену, превосходящую продажную стоимость жилья”, — разъяснил Новиков.

“Цены на вторичные квартиры растут буквально с каждым часом, и если после осмотра квартиры заинтересованный покупатель не ударит сразу по рукам, то через пару часов звонит новый покупатель, готовый заключить сделку даже по цене, которая на 1 000 или 2 000 евро дороже”, — признался Новиков.

“Подобная ситуация сложилась в марте нынешнего года. Как будут развиваться события весной и летом, сейчас сложно даже прогнозировать, однако в настоящий момент рынок достаточно разогрелся, и ближайшие недели покажут, отразится ли это также и на активности заключения сделок”, — добавил он.

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