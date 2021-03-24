Незаслуженно забытый лайфхак для идеальной стирки. Обязательно попробуйте!

Дело в том, что в 70-е годы таким способом стирали целлофановые мешки, чтобы они дольше служили. Ведь пакеты были в дефиците. Потом хозяйки стали замечать, что одежда становится заметно чище после стирки вместе с пакетиками. И это не единственное преимущество странного лайфхака.

Экономия порошка

Кулек во время кручения барабана хорошо размешивает средство для стирки. Комочков не остается, порошок или гель идеально растворяются. Благодаря пакету снижается объем потребления порошка. Не остается его следов на одежде — такое бывает, когда порошок плохо растворяется или его слишком много. Также средство для стирки полностью уходит из лотка, не оставаясь в виде зацементированных комков.

Вещи становятся чище

Секрет целлофанового пакета в том, что он значительно легче других вещей. Кулек, словно магнит, притягивает весь мусор: шерсть, волосы и т.д. Те, у кого дома есть питомцы, сразу поймут всю ценность лайфхака: обычно выстиранные вещи приходится еще дополнительно чистить липким валиком. А пакет в машинке от такой “повинности” избавит.

Слив не засорится

Если стиральная машина вдруг остановилась и не может слить отработанную воду, значит, она забилась. Можно удостовериться в этом, заглянув в люк. Обычно причиной засора является шерсть животных, ворсинки с ковра или какие-либо мелкие предметы. Перед тем, как устранять неполадки, необходимо перекрыть подачу воды и отключить бытовую технику от сети. Сливной фильтр находится внизу машинки рядом с насосом. Снаружи он закрыт люком или съемной панелью.

Пакет поможет предотвратить засор, так как весь мусор во время стирки будет скапливаться в нем.

Правила стирки вещей с пакетом

Во-первых, мешок должен быть без рисунка. Если же такого нет под рукой, то положите его в тазик и обдайте кипятком. Дождитесь, чтобы изображение сошло.

Во-вторых, температура воды должна быть не выше сорока градусов. Иначе пакет может расплавиться.