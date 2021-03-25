Считаем сантиметры: какой высоты поставить лампу и как повесить шторы

На самом деле, прежде чем вы маниакально начнете отмерять каждый сантиметр, подумайте — какого результата вы хотите добиться. Иногда внутренние ощущения работают намного лучше сухих цифр.

Окна

Если вы хотите, чтобы окно казалось выше, чем оно есть на самом деле, то карниз нужно вешать ближе к потолку. Минимальное же расстояние, которое нужно отступить от окна — 5 сантиметров.

Если есть желание визуально расширить окно, то нужно вешать более длинный карниз. Идеальная длина карниза — на 20-50 сантиметров шире окна.

Что касается гардин, то если у вас одна гардина, то ее ширина должна как минимум в два раза превышать ширину окна. Если гардин две, то каждая из них должна быть, как минимум, шириной с окно.

Длина же штор должна быть такой, чтобы полотно касалось пола или даже было чуть длиннее, примерно на 5 сантиметров.

Освещение

Идеальная длина напольной лампы, при которой ее “внутренности” не видны ни стоящим, ни сидящим людям — 170 сантиметров. Во всех остальных случаях вы будете вынуждены так или иначе наблюдать цоколь.

Если идея напольной лампы вам не близка, то можно повесить настенные светильники. Но тогда их высота от пола должна составлять около 150 сантиметров.

Если светильники украшают зеркало, то от его краев нужно отступить 8-15 сантиметров от каждого края.

Выключатели же стоит располагать снизу, а не на уровне роста взрослого человека, как это практиковалось ранее. 90 сантиметров — идеальная высота для выключателя (и еще 3-4 сантиметра в сторону от дверной коробки).

Мебель

Если вы поклонник ковров на полу, то запомните, что оптимальное расстояние между краями ковра и стенами комнаты — 25-50 сантиметров.

Если вы хотите поставить на этот ковер диван и журнальный столик, то не стоит отодвигать столик дальше, чем на 45 сантиметров от дивана. Если вместо дивана вы хотите установить два кресла друг напротив друга, то идеальное расстояние между ними — около 100 сантиметров, в случае маленькой комнатки — 60 сантиметров.

Оптимальная глубина книжной полки — 30 сантиметров.