4 ошибки в уборке, которые сводят усилия на нет
Прежде всего, заботы по хозяйству требуют от нас много времени и усилий, и, конечно же, у нас найдется тысяча идей, которыми бы мы предпочли заняться вместо этого. И даже когда вы нашли время и настроение на уборку, вы можете случайно делать вещи, которые совершенно не приносят пользы.
Но вам не о чем волноваться, потому что сегодня я помогу вам выявить эти привычки и расскажу, как их избежать в будущем.
1. Мыть окна в солнечную погоду. Теплый солнечный день может показаться идеальной возможностью, чтобы помыть окна, но на самом деле это один из худших моментов для этого! Дело в том, что яркий солнечный свет быстро нагревает стекла, что вызывает практически мгновенное испарение любых используемых вами чистящих средств. Если чистящий раствор испарится с поверхности еще до того, как вы успеете его не только смыть, но и ополоснуть, вы рискуете столкнуться с разводами на стеклах.
2. Распылять чистящие средства непосредственно на поверхность. Некоторые поверхности необходимо тщательно очищать, но распыление чистящего средства прямо на поверхность может оказаться достаточно губительным. С одной стороны, это может нанести вред самой поверхности из-за обилия нанесенного средства, а с другой стороны, само распыление чистящего средства в воздух может вызвать приступ аллергии не только у вас, но и у ваших близких. Вместо этого распыляйте чистящее средство на ткань или салфетку, а затем протирайте поверхность.
3. Протирать столешницы губкой для посуды. Согласитесь, что обычно столешницы мы протираем уже после того, как вся посуда домыта и уже можно снимать фартук. Но никогда не делайте это той же губкой, которой только что помыли всю посуду, а также не используйте оставшуюся грязную воду в мойке. Вы просто в конечном итоге распространите еще больше микробов по поверхности. Лучше использовать чистую ткань или дезинфицирующую салфетку для протирания столешниц.
4. Чистить нержавеющую сталь круговыми движениями. Когда дело касается чистки, нержавеющая сталь требует к себе особого внимания. Если вы протираете поверхность из нержавеющей стали круговыми движениями, то, вероятно, они так и останутся на поверхности даже после высыхания чистящего средства. Вместо этого определите направление “зерна” в нержавеющей стали и строго следуйте ему при чистке. Вы заметите большую разницу!
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