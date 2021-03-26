4 ошибки в уборке, которые сводят усилия на нет

Прежде всего, заботы по хозяйству требуют от нас много времени и усилий, и, конечно же, у нас найдется тысяча идей, которыми бы мы предпочли заняться вместо этого. И даже когда вы нашли время и настроение на уборку, вы можете случайно делать вещи, которые совершенно не приносят пользы.

Но вам не о чем волноваться, потому что сегодня я помогу вам выявить эти привычки и расскажу, как их избежать в будущем.

1. Мыть окна в солнечную погоду. Теплый солнечный день может показаться идеальной возможностью, чтобы помыть окна, но на самом деле это один из худших моментов для этого! Дело в том, что яркий солнечный свет быстро нагревает стекла, что вызывает практически мгновенное испарение любых используемых вами чистящих средств. Если чистящий раствор испарится с поверхности еще до того, как вы успеете его не только смыть, но и ополоснуть, вы рискуете столкнуться с разводами на стеклах.

2. Распылять чистящие средства непосредственно на поверхность. Некоторые поверхности необходимо тщательно очищать, но распыление чистящего средства прямо на поверхность может оказаться достаточно губительным. С одной стороны, это может нанести вред самой поверхности из-за обилия нанесенного средства, а с другой стороны, само распыление чистящего средства в воздух может вызвать приступ аллергии не только у вас, но и у ваших близких. Вместо этого распыляйте чистящее средство на ткань или салфетку, а затем протирайте поверхность.

3. Протирать столешницы губкой для посуды. Согласитесь, что обычно столешницы мы протираем уже после того, как вся посуда домыта и уже можно снимать фартук. Но никогда не делайте это той же губкой, которой только что помыли всю посуду, а также не используйте оставшуюся грязную воду в мойке. Вы просто в конечном итоге распространите еще больше микробов по поверхности. Лучше использовать чистую ткань или дезинфицирующую салфетку для протирания столешниц.