На жилищном кредите можно сэкономить десятки тысяч евро, но мало кто это делает
На банковском рынке стоит добиваться более выгодной процентной ставки по жилищному кредиту, потому что за несколько десятилетий это может сэкономить тысячи или даже десятки тысяч евро. Можно предположить, что в результате быстрого роста заработной платы в последние годы и роста цен на недвижимость люди, взявшие жилищный кредит много лет назад, сегодня в глазах банка лучше обслуживают собственную ссуду.
“Если ничто не мешает напрямую — в этом нет необходимости, потому что это довольно дорогостоящее мероприятие”, — говорит по поводу рефинансирования Анне Пяргма, руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank.
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